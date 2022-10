Bakgrunnen fra UiB har de to tatt med seg inn i serieverdenen. Begge to har deltatt i manusskriving i NRK-serien «Rykter».

At det var film og serier han skulle jobbe med, kom ikke som et sjokk for Aunaas. Helt siden han var liten har han hatt en interesse for filmer og serie, hvor barndomsdrømmen var å bli filmregissør.

– Jeg elsket å lese bøker og skrive. Men etter hvert syntes jeg ikke det var så spennende lenger. Jeg la fra meg bøkene, og begynte å spille dataspill i stedet.

På videregående gjenoppdaget Aunaas skriveinteressen sin. Det førte han til at han flyttet fra Rælingen, i Lillestrøm, for å ta en bachelorgrad i nordisk språk og litteratur ved UiB. Der møtte han Sigrid Kolbjørnsen.

Skriver både serie og doktorgrad

Kolbjørnsen sitter for øyeblikket på Media City Bergen og skriver doktorgrad om interaktiv film, i tillegg til å være en av TV-seriens tre forfattere. Selv sier hun at temaet serien tar opp er både viktig og spennende.

– 15-årsalderen føles jo som den viktigste tiden i hele livet ditt. Derfor må man prøve å se verden fra karakterenes øyne, å bry deg om de tingene de bryr seg om.

GOD STEMNING. Med både kake-fredag å god humor er det alltid god stemning i skriverommet, forteller Sigrid Kolbjørnsen

Målgruppen til Rykter består hovedsakelig av ungdomsskoleelever. Dette er en målgruppe det er vanskelig å nå, fordi de ofte faller mellom ulike kanaler, forklarer Kolbjørnsen.

– Vi har ikke prøvd å være den nye SKAM eller den nye Rådebank. Det er mange serier som tar for seg ungdomstiden, men vi har prøvd å lage noe som ikke finnes fra før, til en målgruppe som ikke har et tilstrekkelig tilbud.

– Har du planer når serien er ferdig, Sigrid?

– Nei jeg skriver jo denne doktoravhandlingen, men jeg håper på flere sesonger slik jeg kan fortsette å skrive. Det er jo det beste i verden!

Ny interesse for film

Slik som skriveinteressen kom tilbake på videregående, kom også filminteressen tilbake i studieårene. Aunaas forteller at han i tillegg savnet praksisarbeid, som var begrenset i nordiskstudiene. Han hadde derfor lyst å prøve noe mer praktisk: som gjorde at han begynte på en mastergrad for serieutvikling ved universitetet.

– Hvordan er en typisk studiehverdag for masterstudenter i manusutvikling?

– Man jobber jo mye mer selvstendig på masternivå enn bachelornivå. I tillegg var vi jo et koronakull, som førte til at mange forelesninger ble avlyst. Men vi fikk skrive mye, og hadde varierte oppgaver løpet ut, sier Aunaas på telefon fra Oslo.

SERIEUTVIKLING. Tron-Petter Aunaas har master i serieutvikling fra UiB.

I løpet av studietiden sin var Aunaas også aktiv i studentmiljøet. Han mener selv det var vel så lærerikt som studiene. Og at det i tillegg var greit å få litt input fra andre steder enn klasserommet.

– Jeg jobbet i tidsskrift på HF, i tillegg til studentteateret. Jeg var også innom fagutvalget til Nordisk, og så var jeg en liten stund hos Kvarteret. Det er veldig gøy å møte nye perspektiv fra folk med like interesser, spesielt når du jobber innenfor kultur.

Hoppet over «hente kaffe-stadiet»

Aunaas hadde flere koblinger til serien. Regissøren Kjersti Steinsbø var veilederen hans gjennom masteroppgaven. På denne måten fikk han kombinert det akademiske med jobben samtidig som han hadde god oppfølging på begge områder.

– I tillegg kjente jeg jo Sigrid (Kolbjørnsen journ.anm) som er den andre hovedforfatteren. Hun var veilederen min, som gjorde at jeg hadde en kontakt i miljøet for å komme meg lettere inn i det.

Selv sier Aunaas at han fort ble inkludert av de andre manusforfatterne i «Rykter». Som praktikant i skriverommet satt han og serieskaperen Christoffer Ebbesen, sammen med den tidligere nevnte Kolbjørnsen.

– Jeg var heldig som fikk hoppe over «hente kaffe»-stadiet som mange praktikanter kanskje opplever. Fra første dagen fikk jeg bli med i skriverommet å bidra aktivt med innspill. Det tok bare et par måneder i praksis før jeg fikk tilbud om fast jobb, som jeg med glede takket ja til.

– Hvor går veien videre?

– Du spør godt, sier Aunaas og humrer, før han fortsetter:

– Jeg trivdes veldig godt i Bergen, så kanskje jeg kommer tilbake dit? Videre vil jeg nok uansett pusle litt med forskjellige prosjekter å se hvem jeg kan pitche det til. Jobbmarkedet er litt hva du gjør det til selv som freelancer.

