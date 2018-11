485 kroner er prisen du i dag må ut med for et månedskort med buss og bybane. Denne prisen foreslo fylkesrådmannen å øke, da hun i oktober la fram sitt budsjettforslag for neste år. Forslaget var å øke prisen til 500 kroner.

Det er imidlertid politikerne som til slutt avgjør, og nå har flertallspartiene Ap, SV, Sp og KrF blitt enige.

De vil redusere prisen til 460 kroner.

– Hordaland skal være et studentfylke, men har ligget langt over de andre utdanningsbyene i pris på månedskort. Derfor er det ekstra gledelig at vi nå har pris som kan sammenliknes med de andre studentbyene, sier nestleder i utvalg for miljø og samferdsel, Marthe Hammer (SV), i en pressemelding.

Flere avganger

Hun mener det å sette ned prisen på månedskortet for studenter både er hjelp til en gruppe som har lite penger, og at det er et godt miljøtiltak ved at studenter lærer seg gode reisevaner. Selv om månedskortet blir billigere vil prisen på enkeltbilletter øke med én krone, fra 37 til 38 kroner.

I tillegg til billigere månedskort setter fylket av penger til flere avganger.

– Skal vi lykkes med å få ned klimagassutslippene og gjøre noe med luftforurensingen i Bergen er vi helt avhengig av at flere reiser kollektivt. Folk er selvsagt opptatt av pris, men vel så viktig er det at buss og bane går ofte nok, og at det er komfortabelt å reise, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) i pressemeldingen.

Forventer flere kontroller

I fylkesrådmannens budsjettforslag var det også lagt inn syv millioner kroner ekstra til gjennomføring av billettkontroller. Disse pengene faller bort med politikernes budsjett. Fylkesordfører Hestetun forventer likevel at Skyss gjennomfører flere billettkontroller.

– Vi mener de må omprioritere ressursene slik at det fortsatt kan gjennomføres, sier Hestetun til Studvest.

Det betyr at selv om Skyss ikke får syv millioner kroner ekstra som er øremerket til flere billettkontroller, mener fylkesordføreren at Skyss må finne rom i sitt eget budsjett for denne økningen.

Budsjettforslaget skal endelig behandles i fylkestinget, der de fire partiene bak forslaget, Ap, SV, Sp og KrF, har flertall.

