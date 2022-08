Axel Vindenes er en mann med mange talenter. For tiden satser han på kunsterkarrieren sin, og har som mål «å bli en av de største kunsteren i Norge gjennom tidene». Men for de fleste er han er vokalist i bergensbandet Kakkmaddafakka, som spiller konserter verden rundt. Siste stopp var Mallorca; neste stopp er Høydenfestivalen i Bergen.

Studvest møter han i atelieret sitt på Verftet. Her er han omringet av egen kunst, et piano, diverse Kakkmaddafakka-merch. Utenfor kan han skimte vannet. Rommet kan ikke beskrives som noe annet enn et vaskeekte bergensatelieret.

– Bergen er en bra by i å bo i om du vil holde på musikk eller kunst. Været vet du, det gjør det lett, sier Vindenes og ler.

Selv beskriver han seg som «værsyk». Neste Kakkmaddafakka plate planlegges å spilles inn i Italia. Men før den tid har bandet og Vindenes mange planer.

Ære i å være studentband

Når Høydenfestivalen går av stabelen fredag og lørdag, er det med både store og mindre artister på scenen. Alt er frivillig arrangert av studenter i Bergen.

Å headline en studentfestival, passer Kakkmaddafakka midt i blinken, synes Vindenes.

BERGEN. Axel Vindenes er født i Ålesund, men vokst opp og bosatt i Bergen. Både kunsten og musikken hans er inspirert av Bergenby.

Bandet kan beskrives på mange måter, men at de har satt musikk til mange unge og håpefulle, i Bergen og resten av Norge, sin studenttilværelse, er sikkert.

– Vi legger mye ære i å være et studentband. Det er stas, sier Vindenes.

At Kakkmaddafakka er populære hos studentene, ser han på som et kvalitetstegn.

– Det betyr at vi er gode. Studenter er de første som sier i fra om det vi gjør er for dårlig. Det er et kritisk publikum.

– En fallitterklæring mot studentene

Til tross for sin forkjærlighet til studentpublikummet, har ikke Vindenes mye til overs for studier generelt.

– Dersom du skulle studert i Norge, hvilken by ville det blitt?

Etter en lang tenkepause, kommer svaret.

– Jeg hadde nok ikke studert noe sted. Jeg anbefaler egentlig ingen å studere.

GLAD FOR EGNE PRIORITERINGER. Axel Vindenes er glad for at han prioriterte spillejobber med Kakkmaddafakka over skoleoppgaver.

Han begrunner det med at den beste måten å lære på, er ved å gjøre det. Vindenes eksemplifiserer med journalistyrket: dersom drømmen din er å skrive i avis, er det å skrive i avis du må gjøre – ikke studere faget, mener han. Han anbefaler alle unge å jobbe direkte mot drømmene sine på en logisk måte.

– Det er utrolig ineffektivt å studere, rett og slett.

– Hva er du mest kritisk til ved å studere? Er det ikke fint å vite at for eksempel legen din er utdannet?

– Jo, jeg har forståelse for at noen yrker krever utdanning. Men jeg har ulike problemer med universitetet. Ved Universitetet i Bergen er hovedproblemet mitt at de har en ugle som symbol. Det er den dummeste fuglen! Det er en fallitterklæring mot studentene.

KUNST. Axel Vindenes kombinerer kunstner- og artistkarrieren.

Strøk i musikkproduksjon

Selv har han studert både retorikk og musikkproduksjon. Og strøket i både retorikk og musikkproduksjon. Men akkurat det tar han med et smil.

– Det er vel paradoksalt at jeg har strøket i akkurat de fagene. Men da jeg studerte musikkproduksjon var vi i gang med Kakk, og jeg dro heller til Ås og spilte konsert enn å jobbe med en eller annen innlevering, sier han med et smil om munnen. Han legger til at han er glad for den prioriteringen i dag.

Ved Universitetet i Bergen er hovedproblemet mitt at de har en ugle som symbol. Det er den dummeste fuglen! Axel Vindenes, vokalist i Kakkmaddafakka (men strøk i musikkproduksjon ved Noroff)

Øynene til Vindenes flakker rundt i rommet, og ender på et bilde han malte kvelden i forveien. Han forhører seg med Studvests utsendte om hva vi synes om resultatet – selv er han litt usikker.

– Det er mye jeg veldig stolt over å ha gjort. Og ingenting av det har jeg lært på universitet, for å si det sånn.

For ordens skyld: Fotoredaktør i Studvest, Truls Skram Lerø, er fotograf for Høydenfestivalen, hvor Kakkamaddafakka spiller. Han har ikke hatt redaksjonell påvirkning i denne saken.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer