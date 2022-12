– Det er red flag å ikke se på julekalender. 

Hvor mange studenter bruker dyrebar eksamenslesetid på å se på julekalendere for barn og barnefamilier? Og hvorfor gjør de det?

Studvest har foretatt en uoffisiell analyse av studentenes julekalendervaner. Svaret er like lite representativt som det er slående:

Hele 62 prosent av de 80 spurte studentene ser på julekalendere så og si hver dag i desember.

Ifølge studentene tar Jul på Månetoppen (2002) en knepen seier foran Jul i Svingen (2006).

NRKs strømmetall viser derimot at det er Jul i Blåfjell (1999) som er mest populært, rett foran Linus´ og Klara Kleggs julefeiring.

– Det blir jo en del timer på kvelden

Bjørk Ellingsbø (23) studerer medie- og interaksjonsdesign på Universitetet i Bergen (UiB) og er selverklært julekalender-ekspert.

Hun elsker kveldene under teppet med julebrus i hånda og julekalendere for barnefamilier på skjermen. For henne er det tradisjonen som gjør at hun fortsetter å se – ikke kvaliteten på seriene.

TRADISJONEN TRO. Julekalendere er en viktig tradisjon for Bjørk Ellingsbø.

– Det er ikke så bra, men det er noe med dem likevel.

I år ser hun både på Jul på Månetoppen, Jul i Blåfjell, Snøfall, Jul i Svingen, 24 stjernes julekalender og Jul i Blodfjell.

Selv om den selvutnevnte kalender-eksperten elsker julekalendere, hvor tradisjonen er å se én episode hver dag, er hun ikke så glad i å vente. Derfor planlegger hun å «binge» Jul i Blodfjell i helga.

JUL I SVINGEN. En av seriene Bjørk Ellingsbø ser på i desember, er Jul i Svingen. FOTO: NRK JUL I BLÅFJELL. Jul i Blåfjell ble først sendt i 1999, men er fortsatt en favoritt hos mange. FOTO: NRK

Men nøyaktig hva med julekalenderne som gjør dem verdt å se, foruten tradisjonen? Hva er det som ligger bak?

Ellingsbø trekker frem en spesiell ting:

– For meg er det musikken, spesielt i Jul i Blåfjell og på Månetoppen er det bra musikk. De sangene ligger i julespillelista mi.

– Red flag å ikke se på julekalender

Til tross for minnene om se kalender med brødrene er det ikke det sosiale som gjør at hun bruker time etter time på Turte og Tvilling.

– Ser du med venner?

– Nei, jeg gjør ikke det. Noen ganger gjør jeg det, drar til venner, drikker julebrus og ser på. Men da må jeg til de vennene jeg vet ser på.

JUL PÅ MÅNETOPPEN. Av de 80 spurte studentene kom Jul på Månetoppen seirende ut. FOTO: NRK

For hva slags folk er det egentlig som ser på julekalender? Bjørk mener det er riktigere å prate om de som ikke ser på.

– Det er red flag å ikke se på julekalender.

– Kunne du vært sammen med en som ikke ser på julekalender?

– Nei.

Svaret kommer kjapt fra Ellingsbø, før hun legger til:

– Joda, men jeg måtte nok ha implementert det i forholdet. Det er viktig at vi har noe felles å glede oss til.

NRK, som viser de nevnte julekalenderene, er også fornøyd med strømmetallene av de gamle julekalenderne.

– Repriser av «Jul i Svingen» og «Snøfall» har levert solide tall de tre-fire siste årene. Men i år har spesielt «Jul i Blåfjell» vært et positivt gjensyn for seerne der ute med svært solide tall, skriver publiseringanalytiker NRK, Henrik Skatvedt, i en e-post til NRK.

