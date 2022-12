Kanskje må vi beskjeftige oss med at Turte og Tvilling igjen setter foten fast i fjellet, hvis det betyr å bli påminnet om å se menneskene rundt oss.

At et samfunnskritisk og viktig program som Jul i Blåfjell blir slaktet er kun mulig å forstå hvis kritikken begrenser seg til noe så overfladisk som den repetitive sjarmen eller dårlige kvaliteten, som Vilde Alstads innlegg tydelig bærer preg av.

Det er kjipt at en serie om ubetinget kjærlighet og forsøpling ønskes fjernet fordi dens utdaterte tekstur ikke holder helt mål i dag.

Til tross for at Lillegutt igjen blir skremt av ekkoet og romansen mellom postmannen og elektrikeren stadig blir utsatt, er disse tåpelighetene verdt å håndtere. Budskap om kjærlighet på tross av forskjeller og mot rasisme, homofobi og forsøpling kompenserer for irritasjonen av programmet de er pakket inn i.

Kanskje Lillegutt sin skrekkslagenhet er fordøyelig hvis vi samtidig lærer oss å ta vare på, fremfor å skade, naturen rundt oss.

Fordi valget om å gjenspille serien ikke er kun for å stimulere nostalgi eller tapte minner, men å påminne oss verdier som lenge vil være aktuelle – pakket inn i en serie som står hjertet nært for mange nordmenn. Det er genialt og kanskje også revolusjonerende i en tid hvor rasisme, forsøpling og hat er de utbredt.

Så husk, når alt er blått er allting godt, og når alt er godt er det fordi Blåfjell vi igjen har fått!

God jul, og blå jul!

