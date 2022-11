Michelle Ullestad hadde konsert på Kvarteret fredag. Her er dommen.

Hun ble nettopp kåret til årets Urørt, og er dermed i godt selskap med artister som Girl in Red, Cezinando, Honningbarna og Arif. Det kommer raskt fram at vossingen, Michelle Ullestad, oser av selvtillit og gleder seg til dansefest. Fullt fortjent plass hos de store norske artistene.

Denne anmelderen, en helt fersk student med stor musikkinteresse og liten Michelle Ullestad-erfaring, står igjen imponert.

Kunne fylt opp Oslos storstue

La det være klart: Denne konserten kunne like godt fylt opp Oslos storstue.

Jeg har vært en av de skeptiske som tenker at pop er generisk, og kanskje litt kjedelig. De siste årene har jeg likevel endret synet mitt litt. Norsk pop begynner jo å bli ganske bra, faktisk.

Det er her Michelle Ullestad kommer inn i bildet.

KUL, BRA, MORSOM. Studvests anmelder beskriver Ullestads musikk som «kul, bra og morsom». FOTO: Truls Skram Lerø

Hun er siste stjerneskudd i rekken av norske popartister som lager skikkelig kul, bra og morsom musikk.

Konserten startet med en litt usikker Michelle Ullestad som sto alene på scenen, bak et svært teppe med sitt eget navn på.

For et band!

Etter litt mikrofontrøbbel, som forøvrig ble løst mesterlig rolig og profesjonelt, steg selvtilliten i takt med lysere noter. Registeret hennes er rett og slett enormt. Tankene gikk fort over til bergenskollega Aurora. Alene på scenen, med svevende armer var noe av uttrykket litt lignende.

Da teppet bak henne falt ned og bandet kom til synet var det ingen vei tilbake. Og når vi først er inne på det: for et band! Vi ble velsignet med en bassist som er kulere enn hun vet selv. Ja, enda kulere enn hun kule på bass i Hit for Hit på NRK.

KUL PÅ BASS: Ja, hun er kul på bass. FOTO: Truls Skram Lerø

Både synth- og gitarsolo fikk vi også. Det er sånn jeg blir glad av. Det hørtes ut som publikum ble det, også.

Vi fikk servert gjestevers fra Lasse Stangby i rapgruppa Tåpelig, og til og med stagediving – om noe litt mislykket.

TØRR Å SATSE. Lasse gikk all inn i stagediving, litt mislykket kanskje. FOTO: Truls Skram Lerø

Tør å strippe ned

Sceneshowet var overraskende kult. Seks stykk på scenen, masse røyk og backlight ga en ganske rå visuell opplevelse, i tillegg til tunge trommer og mørkt lydbilde.

Ullestad turte også å strippe showet ned. På et tidspunkt fikk vi intimlåt med artisten helt i bakenden av lokalet. Der satt pianisten klar og ventet. Låta var dedikert til kjæresten hennes. Hyggelig for han, deilig låt for oss andre.

FOTO: Truls Skram Lerø FOTO: Truls Skram Lerø

Michelle Ullestad hadde en tilnærmet perfekt setliste. Fra rolige, såre, fine sanger, til klubbhiter og dansbare låter var det timeslange showet fullstappa. Lite tid til prating mellom låtene, men akkurat nok til at vi skjønner at artisten både er litt nervøs, litt morsom, og ganske stolt.

– Sykt at dokker e her, sier Ullestad fra scenen.

Og det er jeg helt uenig i. Det er sykt å ikke være her denne fredagskvelden.

Your loss.

