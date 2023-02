Alle plassene var fylt opp da statsviter Lise Rakner for tredje gang holdt arrangementet «Frokost med Lise», tirsdag morgen.

Rakner er professor i statsvitenskap ved Institutt for Politikk og Forvaltning (UiB) og er et kjent fjes for mange studenter ved det samfunnsvitenskaplige fakultet. At nettopp hun er valgt ut til konseptet er neppe tilfeldig.

– Nå kan vi vel kalle det en tradisjon, sier en engasjert Rakner.

I regi av Studentersamfunnet i Bergen fikk studentene som dro seg opp tidlig servert kaffe, frukt og croissanter inne på kaféen på Bergen bibliotek tirsdag morgenen.

Viderefører konseptet

«Frokost med Lise» er en videreføring av det populære konseptet «Frokost med Frank», med nå avdøde Frank Aarebrot. Aarebrot, som var professor ved institutt for sammenliknende politikk, var kjent for å operere i skjæringspunktet mellom formidling og forskning.

TRADISJON: «Frokost med Lise» har blitt en tradisjon for Lise Rakner. Konseptet er en videreføring av «Frokost med Frank» med Frank Aarebrot.

Rakner understreker imidlertid at hennes frokoster ikke er er en «Frank-greie».

– Min strategi er å bruke populærkultur i det dagligdagse for å forstå komplekse ting, sier hun og legger til:

– For eksempel hadde jeg en Melodi Grand Prix-forelesning, som handlet om å forstå europeisk stats og nasjonsbygging gjennom musikkonkurransen. Det synes mange studenter var veldig gøy.

Å forklare en verden i endring

– Statsvitere skal ikke brukes til å predikere verden. Vi er veldig gode på å forklare hva som har skjedd, men vi er elendige på å forklare fremtiden.

Rakner mimrer tilbake til hennes første frokostseminar for et år siden:

– Da fikk jeg et spørsmål om Russland kom til å gå inn i Ukraina. Jeg svarte nei og la til at det var totalt irrasjonelt.

Det skulle det vise seg å være helt feil:

– Seks dager senere skjedde nettopp det.

POPULÆRT: «Frokost med Lise» er et populært arrangement.

Rakner understreker likevel at statsvitenskap spiller en sentral rolle i å forstå komplekse problemer i dagens verden, som pandemier, klimaendringer og migrasjon.

– Ingen av disse problemene kan løses med statsvitenskap alene, der trengs det tverrfaglighet. Samtidig er forståelsen av politikk helt nødvendig for å forstå en kompleks verden.

Trives med å undervise

Rakner har publisert en rekke artikler og bøker, likevel er det foran studentene i forelesningssalen hun trives aller best.

– Jeg brenner for faget mitt, og det gøyeste jeg vet om er å undervise.

Rakner synes det er synd at undervisning og formidling av forskning ofte blir mindre verdsatt:

– Vi som forskere får mye mer cred for det vi skriver og publiserer fremfor det vi gjør i forelesningssalen, sier hun og fortsetter:

– Når vi skriver og publiserer følger fagkonferanser og fagfellervurderer, men når det kommer til undervisningen er det derimot sjeldent fagfellevurderinger.

VERDENS GØYESTE JOBB: Rakner beskriver det å undervise som «verdens gøyeste jobb».

– Man blir aldri gammel når man får nye studenter

Gjennom arrangementer som «Frokost med Lise» tilrettelegger professoren for aktiv deltakelse. Mot slutten av frokosten oppfordrer hun ivrig:

– Fyr løs med det dere lurer på!

For hvert av spørsmålene legger hun til «godt spørsmål» før hun svarer på alt fra hva de kinesiske «spionballongen» er, til spørsmål knyttet til bystyret og afrikansk politikk.

Frokostseminaret går mot slutten, og en fremdeles ivrig Rakner utbryter:

– Nei, er vi ferdig allerede?

FULL SAL: Det var mange studenter som ville få med seg «Frokost med Lise».

Rakner omtaler professorjobben sin som «verdens gøyeste jobb», og utdyper:

– Den eldre befolkningen tenker mindre nye tanker.

På spørsmål om hva hun gjør for å ikke snevre verdenssynet, kommer svaret raskt:

– Henger med de unge. Hvert år treffer jeg nye studenter, med nye tanker og spørsmål. Man blir jo aldri gammel når man får nye studenter.

