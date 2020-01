Firmaet bak den nye logoen til Kvarteret er Metric design. Det er samme firma som designet Norges nye pengesedler.

Christian Schnitler, som jobber for Metrick og bidro til å designe logoen, sier at gjengen fra Kvarteret var en kul gjeng som det var morsomt å samarbeide med.

Leder og nestleder på Kvarteret, Ane Sandvik Arnestad og Magnus Wethal, er også fornøyde med samarbeidet.

FORNØYDE. Ane Sandvik Arnestad og Magnus Wethal er godt fornøyde med Kvarterets nye visuelle profil.

– Vi har fortalt dem en del om hva vi på Kvarteret gjør og vår historie – det hjalp i prosessen, forteller Arnestad.

Schnitler avviser imidlertid at de 150.000 kronene ble brukt kun på logoen.

– Det vi har laget for Kvarteret er en ny visuell profil, som skal hjelpe Kvarteret å kommunisere bedre og tydeligere til studentene. Vi lagde ikke bare ny logo, men også en mal de skal bruke av hvordan farger og font de skal bruke på plakater og i innlegg på sosiale medier. Og ikke minst hvordan nye skiltdesign rundt om på Kvarteret skal gjøre det lettere for studenter å orientere seg rundt om i bygningen.

– Men hvorfor koster det egentlig så mye for en ny visuell profil?

– Prisen Kvarteret betaler er egentlig ganske rimelig i forhold til hva slike jobber vanligvis koster, mener Schnitler.

Fornøyde med logoen

– Vi liker den jo, for vi har vært med på å velge den, sier Arnestad.

I UTSKIFTNING. Den gamle Kvarteret-logoen, her avbildet på en kaffekopp, har nå nådd sin utløpsdato.

Wethal synes responsen på den nye logoen har vært god.

– Vi merket at mange har vært klare for en endring, og da føltes det egentlig bare enda riktigere å få ny logo.

– Det at vi har byttet logo er en investering. Kvarteret er jo en uoversiktlig bygning, og derfor har vi bestemt oss for å sette opp nye skilt så det skal bli lettere å komme seg rundt i bygget. Derfor har vi fått en ny logo og et nytt design til de nye skiltene, avslutter Arnestad.

Studenter om prislappen: – Seriøst?

– Hæ, 150.000 kroner? Det er alt for mye når den er så enkel.

Pedagogikkstudent Sindre Aadland får støtte av kompisene og medstudentene Viljar Dale Arnesen og Marius Lindanger idet Studvest viser dem den nye profilen til Det Akademiske Kvarter, og avslører prisen.

– Den burde ha kostet maks 2000 kroner, istemmer Dale Arnesen.

SKEPTISKE. Viljar Dale Arnesen og Sindre Aadland mener Kvarterets nye profil burde kostet en brøkdel av det som ble prislappen.

Også på nabobordet i Stjernesalen på Kvarteret er mottakelsen av den nye logoen lunken.

– Haha, er det seriøst?

Sigurd Johnsen Setså og resten av vennegjengen ler.

– Jeg trodde den kostet sånn 5000 kroner, sier Henriette Hien Rebnor.

– SERIØST? Henriette Lien Rebnor og Sigurd Johnsen Setså er heller ikke overbeviste.

– Jeg tenkte den var hjemmelaget av noen designstudenter, istemmer Marius Pedersen, og fortsetter:

– Hadde ikke det egentlig vært bedre?

De andre nikker enig.

Kommentarer

kommentarer