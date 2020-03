Paroler, fester, debatter, filmvisninger og konserter – 8. mars kan være et virvar av arrangementer. Vi hjelper deg å navigere farvannet, og finne ut hva du bør gjøre når dagen kommer.

Feministisk vorspiel (16:00-21:00)

VORS! Det blir konsert og foredrag på Bergen Offentlige Bibliotek kvelden før kvelden.

Denne 8. mars-anbefalingen er litt spesiell, mye på grunn av at arrangementet ikke foregår 8. mars. Her er vi på kvelden før kvelden, nærmere bestemt på feministisk vorspiel på Bergen Offentlige Bibliotek. Arrangørene kan blant annet skilte med en nedstrippet konsert med Birgitte Alida. I tillegg kan du få med deg et foredrag om håndboken «Kvinne, kjenn din kropp», som skal være kjent som selve feminist-bibelen i Norge, og en samtale om kvinnehelse.

8. mars-tog (17:00-21:00)

MARS(J). Det tradisjonsrike 8. mars-toget går av stabelen klokken 17:00 fra Torgallmenningen. ARKIVFOTO: Tora Kyllingstad

Dette er jo en gammel kjenning. Årets 8. mars-tog har hovedparolen «Kamp for full kvinnefrigjøring!», og starter fra Torgallmenningen klokken 17:00. Der blir det appeller med Sofie Marhaug, Kadra Yusuf og Leonora Hjelle. Derfra gås det en runde via Bradbenken, før man ender opp utenfor Grand, hvor feiringen fortsetter innendørs. Arrangørene kan her love appeller, kvinnekampstafett (hva nå enn dét er), kåring av Bergens tøffeste jente, allsang og kaker.

Krenkeshow på Kvarteret (19:00-22:00)

KRENK. Høy temperatur kan nærmest garanteres når Høyre, Venstre og Rødt møtes til krenkedebatt. ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes

Hvordan snakker vi med hverandre? Er humor et uskyldig virkemiddel, eller blir folk krenket? Dette er spørsmål UKEN i Bergen og Studentpolitisk utvalg ved NHHS, stiller seg, når de inviterer til krenke-debatt på Kvarteret. På scenen sitter representanter fra Rødt, Venstre og Høyre, og skal debattere ytringsfrihet. Arrangementet er lagt opp slik at du kan gå rett fra 8. mars-toget og til debatt. I tillegg er arrangementet gratis, så du har ingen unnskyldning.

Spesialvisning på Bergen Kino: «Woman» (18:00-20:00)

SPESIAL. I anledning kvinnedagen setter Bergen Kino opp en helt spesiell film. ARKIVFOTO: Adrian Grindbakken

Mellom 6. og 8. mars har Bergen Kino en spesiell godbit i bakhånd. De setter nemlig opp tre visninger av filmen «Woman» i anledning kvinnedagen. Filmen er basert på over tusen intervjuer av kvinner i femti forskjellige land, med ulike forutsetninger og bakgrunner. Kvinnene uttaler seg om alt fra jobb, til kjærlighet, barn, familie, kropp, identitet og selvrealisering. Filmen vant publikumsprisen under BIFF, så fikk du den ikke med deg da har du nå fått en gyllen mulighet.

Helhus på Kvarteret: Feministisk Fest (21:00-03:00)

FULLT KJØR. Det er lagt opp til mange forskjellige arrangement på Kvarteret på søndag. ARKIVFOTO: SESILIE BJØRDAL

Lørdag 7. mars er det duket for feminist-fest på Kvarteret. Studenthuset kan skilte med plakatverksted til den store dagen, i tillegg til et helt hvelv av annet snacks. Studentradioens podkast Krølla Laken holder liveshow, Marlene Stavrum og Sofie Frøysaa stiller med hver sin stand-up-rutine. Det blir DJs, og, selvfølgelig, silent disco. Vi kan bortimot love skallebank på søndagen, men det er den typen skallebank som ofte er verdt det.

