– Hadde noen kommet med makrell i tomat så hadde det klikka for meg!

Det er desember og tradisjonen tro trekker studene til lesesalen for å lese fra morgen til kveld. Men

hva spiser man når hodet skal tynes til det ytterste?

Og ikke minst: Hva er det lite populært at sidemannen tar med i matpakka?

Studvest tok turen til VID Vitenskapelige Høgskole og NLA høgskolen for å sjekke.

Tuva Gullaksen (23): – Mat som lukter mye er upopulært

Leser: På biblioteket på VID

Studerer: Sykepleie, andre året

BYTTER PÅ. Tuva Gullaksen (23) sin kollokvie bytter på å ha med god mat til hverandre.

YAY: – Vi i kollokviegruppen har en deal om at vi bytter på å ta med litt forskjellig. I dag har vi for eksempel browniemuffins med nonstop. Det blir litt som en overraskelse for å gjøre det litt koseligere og holde motivasjonen oppe. Ellers går det mye i frukt, nøtter og sjokolade.

NAY: – Mat som lukter mye er upopulært. Er det veldig sterk lukt, så blir man fort distrahert. Vi prøver å ta hensyn.

– Tror du eksamen påvirker spisevanene?

– Litt. Jeg spiser kanskje litt mindre enn jeg burde. Man har ikke alltid tid til å lage egen mat, spesielt når det er seine kvelder med lesing.

Benedicte Leonora Jakobsen (21), John-Gunnar Lindholm (28) og Maren Bjerkaker (21): – Det går veldig mye energidrikk

Leser: På et grupperom på VID

Studerer: Sykepleie, tredje året

HJERNEFØDE. f.v. Benedicte Leonora Jakobsen (21), John-Gunnar Lindholm (28) og Maren Bjerkaker (21) kan ikke leve av godteri i eksamensperioden.

YAY: – Det går veldig mye energidrikk, minst 1 eller 2 Redbull per økt, kommer det kjapt fra Benedicte .

John-Gunnar drikker mest kaffe og vann, men unner seg også en liten brus i ny og ne. Maren unner seg også noe godt å drikke, men er opptatt av å få i seg noe sunn mat i tillegg.

– Det er fort gjort å plukke opp godteri i stedet for skikkelig mat, men da faller hjernen fort av etter sukkerkicket, sier John-Gunnar – i det Benedicte smiler lurt og tar frem en stor pose smågodt fra sekken.

NAY: Alle tre er mindre imponert over kjeks som knitrer og som knaser på en liten lesesal.

– Og smuler, legger Lindholm til.

– Du må liksom smatte på kjeksen så den blir våt, sånn at den ikke bråker, sier Benedicte og ler.

– Påvirker eksamen spisevanene deres?

Både Lindholm og Jakobsen mener at det fort blir mye «snacking» på siden, mens Maren holder seg mer i skinnet.

– Man blir fort litt rastløs og begynner å lete i kjøleskapet etter noe godt, innrømmer John-Gunnar.

Andreas Ersvær (32) og Stian Oen Gjerstad (30): – Ikke glem sjokolade

Leser: I kantinen på VID

Studerer: Vernepleie deltid, fjerde året

CRISPO. f.v. Andreas Ersvær (32) og Stian Oen Gjerstad (30) synes det er viktig å unne seg en liten sjokolade.

YAY: Stian påstår at han ikke kjøper så mye snacks, men har med seg god gammeldags matpakke – i alle fall i dag. Andreas er selverklært «cocacoliker» og kjøper ofte påsmurt på butikken eller salatbar i kantina.

– Også må man ikke glemme en liten sjokolade, sier han lurt mens han tar frem en Crispo.

NAY: Andreas unngår twistposer og alt som rasler.

– Jeg har ikke merket særlig mye til det, og jeg blir egentlig ikke lett distrahert, sier Stian.

– Merker dere noen endrede matvaner i eksamenstiden?

Stian forteller at han fort kan glemme å spise i eksamenstiden når lesingen går i ett, mens nå som de skriver bacheloroppgave er det lettere å ta pauser.

– Jeg prøver å spise en god frokost som varer utover dagen, forteller Andreas.

Jakob Steiland (22), Tage Moen Andersen (21) og Mathias Matre (21): – Fort gjort å glemme å spise

Leser: I kantinen på NLA

Studerer: Pedagogikk, første året

POLARBRØD OG FOOD PREPPING. Guttene har litt forskjellige strategier i matveien. f.v Jakob Steiland (22), Tege Moen Andersen (21) og Mathias Matre (21).

YAY: På bordet i kantina ligger det fremme polarbrød og energidrikk Jakob bekrefter at det er det som er kostholdet under eksamensperioden.

De to andre guttene har på sin side gått for en litt annen strategi:

– Vi har meal preppet taco for hjemmeeksamen, så slipper vi å lage mat hver dag, forteller Mathias. Han legger ikke skjul på at det også går et par bokser Monster under eksamensperioden.

NAY: – Vi har ikke hatt et sånt problem mellom oss, forteller Andersen.

Det er likevel en ting Jakob ikke synes er uakseptabelt på lesesalen:

– Hadde noen kommet med makrell i tomat så hadde det klikka for meg!

– Merker dere noe til endrede matvaner i eksamensperioden?

– Det er fort gjort å glemme å spise om vi ikke planlegger måltidene, og kantinen blir fort dyrt i lengden, mener Tage.

Andreas Gilje (24) , Sebastian Grøttå (23) og Martin Ivesdal (24): – Kantina forstyrrer jo litt

Leser: I kantinen på NLA

Studerer: Lærerstudiet, tredje og femte året

BURGER OG PIZZA: Det går mye i helgemat etter en lang dag på lesesalen. f.v. Andreas Gilje (24), Sebastian Grøttå (23) og Martin Ivesdal (24).

YAY: – Nå har jeg jo samboer, så av og til er jeg heldig og kommer hjem til ferdig middag, men ellers blir det typisk helgemat en sein kveld, sier Sebastian.

Martin og Andreas bor sammen og kan innrømmer at det går mye i burger og pizza hos dem. Men alle guttene prøver også å ta med niste for lommebokas skyld.

– Men kantina forstyrrer jo litt, legger Andreas til med et smil.

NAY: Det er flere ting guttene finner uakseptabelt i en lesesal; spesielt snacks og knekkebrød trekkes frem.

– Jeg tok med kaffekanne på lesesalen en gang, og da ble Sebastian skikkelig irritert, sier Andreas og ler.

– Også er det totalt uakseptabelt å ha tyggis på tallerken!, insisterer Martin.

Kommentarer

kommentarer