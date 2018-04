– Hva synes du om Listhaug maleriet?

– Jeg synes det er helt nydelig!

Det sier Yvonne Nordvik Sivertsen (22) som studerer Medievitenskap på Universitetet i Bergen (UiB). Videre kan hun fortelle at hun synes det er bra at folk tør å vise hva de mener og at kunst kan være provoserende.

– Kunstverket er bare et stort bilde på den såkalte «krenkelseskulturen» dagens samfunn representerer, sier Sivertsen.

– Viktige spørsmål

Det er ikke bare studenten fra Medievitenskap som synes at den grafiske korsfestelsen av den tidligere statsråden var et godt kunstnerisk bidrag.

Viktor Svensson (25) som studerer Administrasjon og organisasjonsvitenskap (adm.org) på UiB, mener maleriet var en kul måte å trekke oppmerksomhet rundt den politiske saken.

– Jeg syns det var morsomt med tanke på hele den heksejakt-greien, sier Svensson.

Han mener det også er interessant hvordan noen folk ble opprørt over at maleriet ble malt over noen dager senere.

– Det viser hvor viktig spørsmålet er og hvor sterkt uenige de ulike partene er, sier adm.org-studenten.

– Unødvendig

Men det er ikke alle studenter som har latt seg imponere over gatekunstneren AFK sitt bidrag på Høyden.

Medisinstudent Åshild Nakken Follesø (23) mener maleriet var unødvendig og provoserende. Hun forteller videre at hun ikke mener kunstverket fremmet en spesifikk sak særlig godt, samtidig som at det gjorde de allerede provoserte enda mer provoserte.

– Jeg føler maleriet bidro til en større «offerrolle» for Listhaug, mener Follesø.

Elisabeth Arnevik Barkved (22) som studerer Religionsvitenskap på UiB har delte meninger om kunstverket.

– Hadde jeg vært Sylvi Listhaug ville jeg nok syns det var litt voldsomt, sier Barkved.

På den andre siden mener religionsvitenskap-studenten at maleriet uttrykker veldig mye bra symbolikk.

– Å male henne som en martyr er å sette ting veldig på spissen. Det synes jeg var et veldig godt virkemiddel, sier Barkved.

Studenter solgte kunstverket videre

TV2 meldte om at Listhaug-maleriet var solgt av et studentkollektiv i Bergen. Studentene som reddet maleriet fra gaten hadde tidligere fått et bud på 260 000 norske kroner. Hvilken prislapp kunstverket ble solgt for er i skrivende stund ukjent.

– At det ble solgt så dyrt hadde jeg aldri trodd. Det beviser hvordan media kan øke verdien av ting, sier medievitenskapsstudent Sivertsen.

Både ad.morg-student Svensson og medisinstudenten Follesø håper pengene fra det solgte maleriet går til en god sak og at kanskje kunstneren får en andel av salgssummen.

– Velger de å beholde pengene selv så var det litt unødvendig av dem å ta ned bildet, sier Svensson.

– Det var greit å få vekk bilde, tenker jeg. Men det er litt rart å selge noe som ikke er ditt eget, med mindre pengene går til veldedighet, sier medisinstudent Follesø.

Mener profittjaget ødelegger

Ivar Grape Arnesen (29), som studerer sammenlignende politikk på UiB, synes på sin side at bilde var et helt ålreit bidra i debatten. I tillegg mener han at salget av maleriet var et godt påfunn.

– Men det ødelegger litt av kunstverket når det blir et profittjag rundt det, sier han.

Når det kommer til at maleriet ble malt over og fjernet kun et par dager senere, mener religionsvitenskapsstudent Bakved at det forsterket maleriets inntrykk når det sto i så kort tid.

– Det er veldig bra at noen studenter restaurerte bilde, men samtidig har de ikke malt bilde selv, så de har kanskje ikke rett på de pengene?, spør Barkved.

Kommentarer

kommentarer