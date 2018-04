Dette sier psykologistudent Elisabeth Vase (20). Hun deltok fredag kveld på arrangementet Dumpster Feast, som Framtiden i Våre Hender arrangerer hvert år. Konseptet går ut på at deltakerne får servert god mat, som egentlig skulle kastes.

– Det kastes altfor mye mat, jeg er helt enig i den faktaen, sier Vase.

Hun får støtte av interaksjonsdesign-student Sahra Moseby (20), som også deltok på arrangementet.

– Jeg skulle egentlig bare finne ut hvor det var bra å dumpsterdive i Bergen, også kom jeg rett inn på dette arrangementet, forteller Moseby.

Vase understreker videre at det kuleste med konseptet er at man kombinerer bevisstgjøring på et veldig viktig miljøproblem, samtidig som man kan kose seg med gratis mat og hyggelig stemning.

Fullt oppmøte

To av kveldens arrangører, studentene Mari Beitnes (22) og Maren Tangen (23), forteller at Dumpster Feast er veldig populært, og at det er et arrangement det er lett å folk til å komme på.

– Det er meldt full påmelding. Det er mange som har sendt melding og spurt om de kan komme, men nå er det faktisk fullt, sier en fornøyd Beitnes.

For mye spiselig mat kastes

Tangen og Beitnes forteller at hovedpoenget med arrangementet er å sette fokus på hvor mye mat vi kaster som kunne blitt spist.

– Vi får vist at selv om maten er kastet så er den ikke nødvendigvis dårlig, fordi vi er jo her og får en kjempegod middag. Det viser hvor spiselig den maten vi kaster egentlig er, understreker Tangen.

De ulike rettene som ble tilberedt under fredagens arrangement ble laget med mat arrangørene fikk fra ulike matbutikker i Bergen sentrum.

– Har dere fått inn mye mat?

– Vi har fått inn veldig mye, så det blir spennende å se om vi klarer å lage noe av alt, sier Beitnes.

Videre kan hun fortelle at det har vært vanskeligere å finne mat i år enn det har vært tidligere.

– Det er mange flere butikker som har fått avtaler med organisasjoner som de gir maten til, og som kanskje har blitt bedre på å ikke ha så mye matsvinn. Det betyr jo at det går i riktig retning, understreker hun.



Morsom utfordring

Litteraturvitenskap-student Hanna Hårsaker Nakken (21) har stått på kjøkkenet i over fire timer, og er en av kveldens kokker. Hun forteller at arrangementet er en fin plattform å bli kjent med nye mennesker på, samtidig som man beviser at mye av maten som kastes kan brukes på helt andre måter.

– Hvordan er det å lage mat til så mange mennesker?

– Det er en veldig morsom utfordring. Du må være veldig kreativ for å finne løsninger, spesielt fordi du ikke vet hva slags mat du får på forhånd. All maten her er mat som ville blitt kastet, og det er fortsatt spiselig mat, forteller Nakken.

Smaker ikke forskjell

Tyske biologistudent Marvin Fischer (24) og psykologistudent Betül Sahin (22) forteller at de deltar fordi det er et morsomt arrangement å være med på, og at maten vanligvis er veldig god. De forteller videre at de begge dumpsterdivere selv.

– Jeg dumpsterdiver fordi jeg får gratis mat. Maten i Norge er veldig dyr, sier Satin. Marvin nikker i enighet.

På spørsmålet om hva man kan gjøre som enkeltindivid for å bekjempe matsvinnproblemet, svarer Sahin at løsningen ligger mer i de større selskapene og industriene.

– Vi har altfor mye mat. Hadde vi hatt akkurat nok ville vi satt mer pris på maten, men nå som vi har for mye er det lettere å kaste det, sier hun.

– Det er nok derfor det er så mye god mat i søpla, skyter Fischer inn.

Begge kan rapportere at maten de fikk servert var veldig god. På spørsmålet om de kunne smake forskjell på mat fra søpla var svaret enstemmig: Nei.

