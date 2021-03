Javel, så blir ikke de neste ukene helt som vi hadde håpet på. Heldigvis for oss finnes det flust av dyktige musikere i og fra Bergen som lager den musikken vi alle trenger for å komme oss gjennom denne tiden. Studvest har samlet noe av det beste som har blitt sluppet de siste par ukene.

Sara Wolff

FELLES. Sara Wolff skriver musikk for seg selv og alle. FOTO: Marieke Macklon

Debut-EP: Sara Wolff slapp nylig sin debut-EP, When You Left the Room. Bergenseren har siden 2016 hatt base i Liverpool, hvor hun studerer låtskriving. I samarbeid med sin venn og musikkprodusent Adam Rothschild har de laget musikk som er fint å høre på en kveld inne. Til Studvest forteller Wolff om tematikken i låtene:

– Menneskelige følelser kan noen ganger kjennes overveldende, men de kan alltid bli brutt ned til noe så grunnleggende som sorg, sjalusi, glede, sinne. Vi har alle disse følelsene til felles, uansett hvem vi er, det er bare en reaksjon som skjer i hjernen.

Derfor skriver hun sangene sine både for seg selv og andre, og håper at noen kan kjenne seg igjen i skildringene.

Wolffs unike stemme plasserer de riktige ordene perfekt inn i rytmene på EP-en. Det hele er som et puslespill som vi anbefaler deg å sjekke ut.

L.U:N.A

L.U:N.A. Mystisk vokal og EDM. FOTO: Kristian Søvik

Singel: 21 år gamle franskfødte Mia Rousell slapp 19. mars singelen «Fairytale» under artistnavnet L.U:N.A. Hiphop-, R&B- og popartisten har ved hjelp av EDM-duoen TRXD sydd sammen en farlig groovy elektronisk beat. Kombinert med forførende og mystisk vokal, drar vi umiddelbart paralleller til Billie Eillish.

På hvilken luna vi finner Rousell på ved neste anledning, er vanskelig å forutse. Artisten var skapt allerede før hun slapp sin første låt.

– Jeg tror ikke at jeg bestemte meg for å bli artist. Jeg har alltid uttrykket meg på denne måten. Da vi spilte inn og la ut vår første singel «Eg er lei» tror jeg at det ble bestemt for meg, på en positiv måte, forteller hun.

Ivo Lima

SUPERHELT. Ivo Lima vil gjøre lille Sigurd stolt. FOTO: Sondre Eriksen Horvei

Singel: Sandviksgutten Sigurd Tronstad, bedre kjent som Ivo Lima, har alltid elsket musikk. En far som spilte i band under oppveksten samt to talentfulle brødre har vært med å forme artisten. Tidligere har Ivo Lima både smeltet og knust hjerter med låtene «Kid on a Swing» og «All I Wanna Do». Til tross for det, har artisten valgt å gå en annen vei med nyutgivelsen «Super Action Figure». En lystig og oppmuntrende beat strammer til smilebåndet, mens foten går i takt med melodien. Ved første ord blir man overveldet av nostalgi. De som har vokst opp med en superheltfigur stående på nattbordet vil forstå. Den 25. mars ble også musikkvideoen til singelen sluppet.

Låta handler ifølge Ivo Lima om å være sin egen superhelt. Den er også en slags hyllest til drømmene man hadde som liten – som i hans tilfelle var å jobbe med musikk.

– I lommeboken bærer jeg et bilde av meg selv som liten. Iblant ser jeg på det og tenker at det er han gutten der jeg skal gjøre stolt. Det er han jeg skal være et forbilde for.

fucales

FUCALES. Fra venstre: Mari Singstad, Leon Torskangerpoll, Simon Stenersen, Mikkel Baltasar Eilertsen Nordtveit. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

EP: Indiepop-bandet Fucales fra Bergen mener at deres nye EP, Deep Under, kun framstiller tuppen av det musikalske fjellet for dem. Med myke trompettoner, jazzpiano og hypnotiske trommeslag er det lett å drømme seg vekk. På en annen side har bandet evnen til å rocke gitarstrengene og trommene så hardt at selv Tornerose hadde våknet. Låta «Snake» er vår favoritt, men EP-ens første singel «Verona» er også absolutt verdt å sjekke ut.

Les Studvest sitt intervju med fucales: Tilbake til fremtiden

Bergensartistene har mye bra musikk å by på, så husk å strømme, lytte og støtte dine favoritter gjennom denne kjipe perioden uten konserter.

