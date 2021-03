Vi er nok flere som savner tiden hvor man sto tett i tett på konsert og fikk servert en god liveopptreden. Forhåpentligvis kommer den tiden tilbake om ikke lenge, så bergensstudenter kan danse, gråte og gripes av ulike konsertopplevelser igjen.

Enn så lenge holder artistene kok på internett og fortsetter å lage musikk vi kan sette pris på. Studvest har samlet noe av den beste Bergensmusikken du kan lytte til for øyeblikket.

JEZ_EBEL

FOTO: Alva Oleanna Thingnes Førsund

I starten av desember slapp JEZ_EBEL sin første EP Blossom. Det hele er mykt, sjelfullt og melankolsk, med en ærlig og følelsesladd penn. Musikken beskrives gjerne som soveromspop, og lydbildet er rett og slett superdeilig. Bergensartisten omtaler seg selv som en romantiker, og sa i et intervju med Subjekt i 2019 at tekstene hennes er i overkant mye om kjærlighet for å kompensere for all apatien ellers.

Niilas

FOTO: Nikolay Tysse Øberg

Elektronika-produsenten Niilas fikk terningkast 6 av Aftenpostens anmelder da han ga ut albumet Also This Will Change i fjor høst. Anmelderen kalte debuten oppløftende, ambisiøs og interessant. Forrige måned ga artisten ut singelen «Perseverance», som inneholder lydopptak fra planeten Mars, og skiller seg fra artistens tidligere musikk. Låten føles fremmed og ukjent, men fanger raskt interessen og gir assosiasjoner til noe lystig og nærmest barnlig. Historisk og unik singel. Vi liker det!

Misty Coast

FOTO: Francisco Munoz

Misty Coast er en drømmepop/indie-duo fra Bergen, som hittil har gitt ut to album og blitt nominert til Spellemannprisen. I februar slapp de singelen «Transparent», en drømmende og psykedelisk låt fra det kommende albumet deres som slippes 16. april. Lydbildet i låten er behagelig, men samtidig spennende. Duoen setter lytteren i ulike sinnsstemninger gjennom knappe fire minutter. «Transparent» skiller seg fra singelen «In a Million Years» til samme kommende album, som er røffere i uttrykket. Begge låtene fenger, og vi gleder oss til å få hele albumet servert neste måned.

DØSSI

FOTO: Monica Engseth, Sarah Sandanbråten

Ingrid Døssland er en singer-songwriter under artistnavnet DØSSI, bosatt i Bergen. Musikkprodusenten og artisten slapp singelen «you, my everything» i februar, en skjør og vakker låt. Stemmen hennes bærer musikken, og griper lytteren inn i universet fylt av sårbarhet og kjærlighet. Låten føles både svevende, yndig og myk, og vi håper på mer musikk fra DØSSI de kommende årene.

Bergensartistene har mye bra musikk å by på, så husk å strømme, lytte og støtte dine favoritter gjennom denne kjipe perioden uten konserter.

