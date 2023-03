Mens aktivister i Oslo fortsatt demonstrerer ved flere departementer, samlet 300 mennesker seg til støttemarkering for samme sak i Bergen tirsdag.

– Det er viktig for oss i Bergen å vise støtte og solidaritet med dem som aksjonerer.

Det sier Ingrid Eline Barrabés Gørrissen, fylkesleder i Natur og Ungdom (NU) i Vestland. NU var blant organisasjonene tilsluttet støttemarkeringa for Fosen-aksjonen som fant sted ved Den blå sten tirsdag ettermiddag.

URFOLKSRETT: Høyesterett mener vindmøllene på Fosen bryter med samenes urfolksrettigheter. FOTO: Truls Skram Lerø

I forrige uke tok ei gruppe aksjonister seg inn i Olje- og energidepartementet med krav om at vindturbinene på Storheia og Roan på Fosen i Trøndelag tas ned.

Det er over 500 dager siden Høyesterett kom med en kjennelse som sier at vindturbinene er satt opp på ugyldig grunnlag, siden området vindparkene står på brukes til samisk reindrift.

– Det er mange her som ikke har mulighet til å delta selv, så vi må vise at dette er en aksjon som har støtte i hele landet. Ikke bare blant samene på Fosen og aktivistene i Oslo, sier Gørrisen.

Hun studerer juss ved Universitetet i Bergen (UiB).

STØTTE: Mange møtte opp for å støtte opp om Fosen-saken. FOTO: Truls Skram Lerø

Gørrisen forteller at det var veldig gøy å delta på støttemarkeringen og se at det var mange som hadde valgt å møte opp. Hun beskriver mange engasjerte mennesker som ga uttrykk for sterke følelser rundt saken.

– Det var spesielt rørende å se at det var representanter for flere generasjoner der. I Natur og ungdom-sammenheng er vi ofte mye ungdommer, men her så vi både folk opp i årene og små barn.

– Hvorfor er den frie beitemarka på Fosen viktigere enn all kraftproduksjonen vindturbinene står for?

– Det er flere grunner. Den viktigste er at det grønne skiftet aldri skal gå på bekostning av menneskerettigheter. Når myndighetene bruker det grønne skiftet for å undertrykke urfolk, er det det som kalles «grønn kolonialisme», sier Gørrisen og fortsetter:

– Disse turbinene skulle aldri vært satt opp. Nå brukes det som argument at de like gjerne kan bli stående siden de allerede er der, men det er det samme som å si at hvis du først har begynt å kjøre bil uten førerkort, kan du bare fortsette med det. Det gir ikke mening.

