Onsdag ble det kjent hvilke studenter som ønsker å stille til valg for å lede Norsk studentorganisasjon (NSO). Organisasjonen representerer over 250.000 studenter spredt over hele Norge.

Valgkomiteens innstilling legges frem den 11. april. I tillegg velges også politiske komiteer og en kontrollkomité. Endelig valg gjennomføres på NSOs landsmøte fra 14. til 16. april.

Det er fortsatt mulig å melde sitt kandidatur selv om frist for å bli vurdert av valgkomitéen har gått ut. Foreløpig har Oline Sæther og Karl Magnus Nyeng fra henholdsvis Universitetet i Oslo og Oslomet meldt at de stiller til valg som leder.

Når studentene som stiller til enten Arbeidsutvalget og Sentralstyret i NSO summeres, er det kun tre studenter fra Bergen som stiller. Til sammenligning er det hele 13 studenter fra studiesteder i Oslo.

Elida Linnea Slettum (22)

Elida Linnea Slettum, sosialantropologi-student ved Universitetet i Bergen (UiB) og leder for studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige faukultet, stiller til valg som nestleder i NSO.

Nestlederen sitter i Arbeidsutvalget, hvor utvalgsmedlemmene har arbeidssted i Oslo og arbeider med å fremme norsk studentpolitikk på fulltid.

– Jeg trives godt i nestlederposisjonen, sier Slettum og henviser til at hun blant annet har sittet som nestleder i Studentparlamentet ved UiB og flere andre studentorganisasjoner.

UIB-STUDENT: Elida Linnea Slettum har to motkandidater til nestledervervet i NSO. FOTO: Aurora Åsheim (arkiv)

I tillegg har hun det siste året sittet i sentralstyret til NSO og forteller at hun har blitt godt kjent med arbeidet, og hvordan det kan forbedres organisatorisk.

I tillegg til Slettum er det to andre kandidater, Torjus Levisen Johansen og Max Henrik Arvidsson, som har meldt til nestledervervet.

– Jeg synes sjansene mine ser bra ut, i alle fall så bra de kan. Jeg har fremmet meg selv så godt jeg kan, og snakker med folk for å høre hva de mener er viktig for nestlederrollen.

Hun er den eneste representanten fra et studiested på Vestlandet som stiller til Arbeidsutvalget.

– Jeg synes det er litt synd, og jeg merker meg at spesielt blant kandidatene til Arbeidsutvalget er det lite mangfold generelt. To av åtte er kvinner, det er bare meg fra Vestlandet og det er generelt få fra de små institusjonene.

– Hva er dine kjernesaker?

– Politisk sett er det at jeg virkelig håper at vi kan få sikret økt studiestøtte og få knyttet den til grunnbeløpet i folketrygden. Når det gjelder NSO som organisasjon vil jeg at vi skal se på hvordan vi kan jobbe for at alle medlemmer og medlemslag ser verdien i å være med i NSO.

Oscar Dos Santos Kvalsvik (23)

Oscar Dos Santos Kvalsvik (23) er i dag nestleder i Arbeidsutvalget i Studentparlamentet ved UiB og er i permisjon fra kjemistudiet ved UiB. Han stiller som sentralstyremedlem til NSO.

Sentralstyret er NSOs øverste organ mellom landsmøtene og består av minst én person fra hver region og hver institusjonskategori.

I skrivende stund er det 16 som stiller til sentralstyret, mot 13 plasser som skal fylles.

– Hvorfor stiller du til sentralstyret i NSO?

– Nå har jeg vært i studentpolitikken i to år og jeg har lyst å fortsette å hjelpe så mange studenter som mulig.

PRESSEFOTO: Oscar Dos Santos Kvalsvik (23) håper å jobbe med et bredt perspektiv på saker i sentralstyret til NSO. PRESSEFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

Kvalsvik legger til at han ønsker å være en tydelig «vestlandsstemme» inn i sentralstyret. Han trekker også frem sin egen bakgrunn fra distriktet som en fordel han ønsker å ta med seg inn i den nasjonale studentpolitikk.

Som nestleder i Arbeidsutvalget til UiB, tror Kvalsvik hans arbeid med blant annet diskusjonen rundt gratisprinsippet og persona non grata-vedtaket som gode erfaringer fra studentpolitikken i Bergen.

– Av de nominerte er det tre som representerer Bergen, hva tenker du om Vestlandet sin representasjon i NSO?

– Fra UiB har vi generelt sett gode studentrepresentanter og jeg synes det er på sin plass at studenter fra UiB fortsetter med engasjementet sitt.

Thomas Helland-Hansen (23)

Også den tredje bergenskandidaten, Thomas Helland-Hansen, har erfaring fra Studentparlamentet ved UiB. Han har tidligere ledet parlamentet og er nå leder for Bergen Sosialistiske Studenter.

På spørsmål om hvorfor han stiller til valg til sentralstyret svarer Helland-Hansen at han mener styret har en viktig rolle i organisasjonen, både når det gjelder å fremme innspill fra regionene overfor Arbeidsutvalget (AU) og å rette et kritisk blikk – være en slags vaktbikkje – for AU.

– Også har jeg lyst til å bli værende i Bergen og fortsette studiene. Jeg har ikke noe behov for å flytte til Oslo og vil gjerne være representant samtidig som jeg bor i Bergen.

STUDENTPOLITIKER: Thomas Helland-Hansen har erfaring fra Studentparlamentet ved UiB. FOTO: Pedro Rendon (arkiv)

– Hvordan anser du sjansene dine?

– Jeg er optimistisk. Dette blir mitt tredje eller fjerde landsmøte og jeg opplever at jeg har fått god kontakt med folk på tvers av landet.

Han har tro på toget ikke ennå har gått for god representasjon fra Bergen og Vestlandet, selv om han er en av få «vestlandsstemmer» som har meldt sin interesse for et styreverv i NSO.

– Jeg håper det er flere som stiller, og det vil nok komme noen flere. Jeg har jo lyst til å vinne, men jeg har også lyst til å sitte i et styre har god representasjon fra Bergen og Vestlandet.

Kommentarer

kommentarer