I forrige eksamensperiode var Studvest ute og intervjuet stressede studenter på lesesalene. I denne eksamensperioden gir vi heller ordet til de som ikke er på lesesalen.

Petter Hauge-Corneliussen (21), studerer sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen:

Hvorfor er du ikke på lesesalen i dag?: Egentlig mest fordi Fredrik (Petters gode venn, han kan du lese mer om i neste avsnitt, journ.anm.) kom hjem fra utveksling. Så vi har en del å catche-up om hva som har skjedd.

Hvor mye har du lest i eksamensperioden?: Har lest en del, men har hatt spredte eksamener, så det har blitt litt pauser innimellom. Men ja, det har vært noen timer. Jeg tar frie studiepoeng, så stresser ikke så veldig.

Hvor optimistisk er du for en god karakter på en skala fra 1-10?: 6-7. For den jeg hadde på fredag, 4, haha.

Fredrik Bull-Hansen (21), studerer siviløkonomi ved Norges Handelshøyskole:

Hvorfor er du ikke på lesesalen i dag?: Jeg er ferdig med alt, så nå er jeg bare dårlig innflytelse for venner.

Hvor mye har du lest i eksamensperioden?: Ganske mye. I den verste perioden var det omtrent 6 timer hver dag.

Hvor optimistisk er du for en god karakter på en skala fra 1-10?: 7.

Ingrid Beltramba (22), studerer kjønnsstudier med fordypning i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen:

Hvorfor er du ikke på lesesalen i dag?: Nei, fordi jeg synes oppgaven er kjempekjedelig, så jeg vil ikke begynne. Kjønnsstudier er kjempegøy, da! Ikke kulturvitenskap, haha.

Hvor mye har du lest i eksamensperioden?: Ingenting. Har akkurat levert bachelor, så har lest mer jevnt over semesteret, men ikke så mye i eksamensperioden.

Hvor optimistisk er du for en god karakter på en skala fra 1-10?: Det kommer an på, tenker enn 7-er. Håper jeg får en B.

Vilde Marie Birkeland (25), studerer kjønnsstudier med fordypning i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen:

Hvorfor er du ikke på lesesalen i dag?: Jeg er ferdig, så er her egentlig for å være sosial.

Hvor mye har du lest i eksamensperioden?: Jeg har lest det jeg skal, haha.

Hvor optimistisk er du for en god karakter på en skala fra 1-10?: Jeg vet ikke. Venter i spenning. Tenker sånn midt på treet, 5.

