Noen har hvite, sterile vegger, en hylle full av bøker og en skrivepult full av kaffekopper. Universitetslektor Kristian Bjørkelo kontoret fullt av Hello Kitty-effekter.

– Jeg var lei av at alt var så mørkt og «grimt». Hello Kitty gir litt farge i tilværelsen, og det gleder meg, sier han.

Drømmen om vaffeljernet

Det hele begynte ifølge Bjørkelo med at han skrev et innlegg på bloggen sin der han ønsket et Hello Kitty-vaffeljern.

– Etter det begynte bare folk å sende ting til meg. Nå får jeg tilsendt ting fra samarbeidspartnere, tidligere studenter, folk som leser bloggen min, og generelt de som liker meg, forklarer universitetslektoren.

– Hvorfor akkurat et vaffeljern?

– Fordi jeg er over gjennomsnittet glad i vafler, hvorfor skulle man ikke ha lyst på det? spør Bjørkelo med et lurt smil.

– Jeg har jo også lyst på et plombert Hello Kitty automatvåpen, men frykter at det kan være litt vanskeligere å få tak i enn et vaffeljern.

– Bare på «pur faen»

Etter hvert avslører universitetslektoren at det ikke bare er Hello Kitty han samler på, men at han samler på alle slags typer «nips». Allikevel har «miss Kitty White» fått kontoret for seg selv.

– Det noe «fandenivoldsk» med det. Altså, jeg er en voksen mann som omringer meg med Hello Kitty. Det bryter med forventningene og det er veldig gøy, sier Bjørkelo og ler godt i det lange skjegget.

Bjørkelo understreker at han aldri kjøper noen ting selv, og at alle effektene er gaver fra andre.

– Hvordan tror du det hadde tatt seg ut dersom jeg hadde gått i butikken for å kjøpe dette selv? spør han med et mer alvorlig uttrykk.

Symbol på samfunnet

Hello Kitty er fascinerende i den forstand at hun er designet for at man kan tillegge henne den meningen man ønsker, mener Bjørkelo.

– Hun har ingen innhold og ingen substans, det er derfor hun ikke heller har noen munn. Hello Kitty kan derfor symbolisere det man vil at hun skal symbolisere, sier Bjørkelo.

Videre forklarer han at Hello Kitty på mange måter symboliserer samfunnet vi lever i.

– Vi i vesten har ingen forhold til Hello Kitty sitt opphav, eller hva hun skal brukes til. Det er et varemerke som kan stemples på alt fra sex-hoteller til sparkesykler og toalettpapir.

– Dette gjelder så mye forskjellig vi omgir oss med, vi ser bare overflate men ingen mening bak overflaten i dagen samfunn, sier Bjørkelo idet han reiser seg og finner frem en liten Hello Kitty sparkesykkel.

Vibrator i hylla

Av de titalls Hello Kitty-effektene som er plassert både i hyller og skap, synes Bjørkelo det er vanskelig å bestemme seg for hvilken han liker best.

– Det er vanskelig å velge. Jeg har alt fra toalettpapir og såpebobler, til konvolutter og bamser, men alle har liksom hver sin betydning, sier Bjørkelo.

Han drar ut en liten Hello Kitty-vibrator fra hylla.

– Vibratoren er nok det særeste jeg har fått tilsendt, da. De prøvde faktisk å stoppe salget av disse, men det var selvfølgelig ikke mulig, forklarer Bjørkelo og ler godt.

Mens universitetslektoren forsøker å pakke opp vibratoren, forklarer han at Hello Kitty-effektene er av svært ulik kvalitet.

– Denne vibratoren er jo ikke akkurat brukende, for den har så svak motor. Men den er morsom å ha til pynt, forklarer Bjørkelo, som spøkefullt omtaler seg selv som «Norges fremste ekspert på vibratorens historie» (han har faktisk forsket på vibratorer, ifølge et intervju han gjorde med Universitas i 2017).

– Det kuleste har jeg gjemt hjemme

Allikevel er vibratoren langt fra det mest kreative Bjørkelo har av Hello Kitty-effekter. Det kuleste mener han at han har hjemme:

– Det som imponerte meg mest var et brettspillbord som en kompis lagde til meg. På bordet er det malt en Hello Kitty-stormtrooper og en Hello Kitty-Prinsesse Leia.

Videre forklarer han at folk har reagert veldig ulikt på samlingen hans.

– Hvis de liker meg, synes de samlingen er morsom og sender meg ting. Hvis ikke, hvis de synes jeg er en fæl fyr, så tror de det er noe i veien med meg. Da er det deres problem, sier universitetslektoren.

– Det taler egentlig mer om de andres usikkerhet på sin identitet og maskulinitet, legger Bjørkelo til, mens han gir favoritt-Hello Kitty-bamsen en god klem.

