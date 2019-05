Flere av leilighetene bygges så små at beboerne skal føle et behov for å forlate leiligheten for å sosialisere, som et tiltak mot ensomhet.

Fra 2. august 2019 skal etter planen de nye studentboligene på Brann Stadion være klare for innflytting.

Til sammen 288 boliger skal være tilgjengelige for studentene, med totalt 338 sengeplasser. 50 av leilighetene tar to personer.

Noe av det unike med prosessen er at det er Sportsklubben Brann som har stått bak utbyggingen. Dermed kjøper Sammen ferdige leiligheter av Brann for cirka 265 millioner kroner. Et oppkjøp som ble grunnlag for litt dramatikk før styret i Brann vedtok å selge til Sammen.

Bygger smått for å få beboerne til å sosialisere

Av hensyn til formen på bygningen, vil leilighetene variere noe i form og størrelse. Langs langsiden ligger det tett med hybelleiligheter på rundt 12 kvadratmeter.

Å bygge såpass smått krever at man installerer flere kjøkken og bad sammenlignet med å bygge større leiligheter, men det lønner seg likevel på sikt å bygge slik fordi man får opp antallet leietakere – det er altså mye av økonomiske hensyn at det bygges slik, forklarer boligdirektør i Sammen, Stein Ove Halhjem.

– Litt av grunnen til at de er så små er også for å motvirke ensomhet. Det gjøres for at man ikke bare skal bli boende inne i hyblene, men søke til fellesarealet for å sosialisere, forteller Halhjem.

I tillegg til disse hybelleilighetene, vil det bygges noen større hybler for enkeltpersoner, og en rekke parleiligheter, som også fungerer som et tilbud for de med handikap-behov.

Det vil bli også bygget et stort fellesareal for studentene. Dette rommet er kun atskilt med en foldevegg fra Branns «gamle guttane», som fortsatt skal ha sine lokaler i forbindelse med kamper og sosiale arrangementer.

– I tillegg til fellesarealet innendørs, anlegger vi et amfi ved en av inngangene utenfor. Så tror vi jo at studentene vil ta i bruk den store parken utenfor stadion, Kristiparken, som oppholdsareal, sier prosjektleder Terje Grøstad.

Snart fylt opp

Interessen for boligene har vært stor. Per i dag er cirka 90 prosent av leilighetene utleid, mens Sammen fortsatt er i markedet for å få klar de siste kontraktene.

– Nå har vi cirka 25 av 288 leiligheter igjen. Så tildeler vi til internasjonale studenter nå denne uken. Før vi går ut på markedet igjen med resten, forteller Halhjem.

Leieprisene vil trolig ligge på rundt 4850 kroner for hyblene, og opp mot og over 7500 kroner for de større leilighetene.

Beboerne vil komme tett på hjemmekampene …

Under Branns rundt 17 hjemmekamper i løpet av året vil beboerne definitivt komme tett på «Nystemten» og publikum på tribunen.

Leilighetene ut mot stadion i den andre etasjen vil ha en ståtribune rett utenfor vinduet som tas i bruk under hjemmekamper. I tillegg til en seterad tett på leilighetene.

– Det er nok slik at under de tre timene en fotballkamp vil ta, så vil det bli bråkete å være her, sier Halhjem.

… Men ingenting er i gratis i livet

Klubben kommer imidlertid til å trekke ned gardiner foran studentenes vinduer under kampene. Slik at beboerne med vindu ut mot banen ikke får sett særlig mye action, med mindre de skrur på fjernsynet.

Halhjem forteller at Brann gjør dette av ulike hensyn. De ønsker blant annet at det skal se ut som det er supportere på tribunene under kamper, forteller han.

I tillegg har UEFA regelverk som sier at man skal ha mulighet for lukkede treninger før kamper.

Halhjem håper dog at studentene vil delta i livet rundt klubben, selv om de ikke får sett kampene gratis fra sine hjem.

– Det finnes jo en rekke ulikt arbeid for studenter i forbindelse med slike kamper. Det må jo også være fint for studenter som har en interesse for fotball.

