Det er oppsiktsvekkende at VA kommer med et så nedlatende og angripende innlegg mot oss som svar på et meme som var ment på en informerende og humoristisk måte.

Venstrealliansen – UiB skrev den 23. april et innlegg der de hevder at vi i Sosialdemokratisk Liste har drevet svertekampanje mot dem på grunn av et «meme» vi publiserte på vår Instagram-konto den 21. april. Venstrealliansen – UiB velger da å skrive et helt innlegg der de konsekvent spiller offerrollen, når innlegget egentlig handler om å stikke kjepper i hjulene på Sosialdemokratisk Liste.

Sosdem og VA er kanskje de to listene med mest lik politikk av alle listene i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Det er derfor oppsiktsvekkende at VA kommer med et så nedlatende og angripende innlegg mot oss som svar på et meme som var ment på en informerende og humoristisk måte.

Pensumlitteratur er en av de sakene som både Sosdem og VA har som en av sine viktigste kjernesaker dette valget. Forskjellen er at VA ønsker at det skal bli gratis, mens Sosdem ønsker at det skal bli billigere. Vi i Sosdem mener det er fullstendig urealistisk og uten rot i virkeligheten at pensumet skal bli gratis. Vårt valgløfte er derfor å kjempe for at den skal digitaliseres og at Akademika skal konkurranseutsettes for å presse prisene nedover. Vi i Sosdem er ganske sjokkert over måten VA lar seg provosere av noe vi ser på som humor. At vi setter forskjellene mellom listene litt på «spissen» med et gøy meme, er ikke en svertekampanje. Hensikten med memet er for å poengtere skillelinjene mellom vår politikk og VA sin på akkurat denne saken.

I innlegget nevner VA noe vi synes er ganske interessant: «Vi har aldri lovet at pensum skal bli gratis». Likevel la VA ut et innlegg på Facebook datert den 17. april om at «Vi i VA har lenge jobbet for, og vil fortsette kampen for at pensum skal bli gratis». Det at VA har dette som valgløfte, men i etterkant hevder at «aldri har lovet gjennomslag», kan virke som en innrømmelse av at det i utgangspunktet var urealistisk. Det er riktig at VA ikke i klartekst lovet gjennomslag, men det betyr ikke at VA ikke burde kritiseres for graden av realisme i sitt forslag.

Om VA egentlig mener at «vi skal jobbe hardt for å redusere prisen på pensumlitteratur, med ambisjoner om å få det gratis», hvorfor har ikke VA det som valgløfte i stedet for å drive kynisk populistisk valgkamp med løfter dere vet dere ikke kan få gjennomslag på?

Bare på grunn av at Sosialdemokratisk Liste ikke har sendt inn like mange resolusjoner som Venstrealliansen – UiB betyr ikke det at vi har mindre ambisiøs politikk enn dem. I begynnelsen av forrige parlamentsperiode for Studentparlamentet ble mye av politikken og alle våre kjernesaker stemt inn i arbeidsprogrammet. Blant dem er: «Bedre sensurordning, automatisk begrunnelse og bøter ved forsinket sensur», «Rimeligere priser på pensumlitteratur», «Jobbe for at Universitetet skal hindre ensomhet blant studentene», og «Gjennomføring og evaluering av terapihundordningen».

Dette er bare noen av mange punkter som ble vedtatt i arbeidsprogrammet til studentparlamentet for 2019-2020 som Sosialdemokratisk Liste har i sitt listeprogram. Vi anså det derfor ikke som nødvendig å skrive ytterligere resolusjoner på politikk som allerede var vedtatt i arbeidsprogrammet. Vi vil også nevne at mye av politikken til Venstrealliansen aldri hadde kommet gjennom uten Sosdem sin støtte. Vi har mye politikk som tilsvarer hverandres meninger og hatt mye godt samarbeid i studentparlamentet.

Den kommende valgperioden har Sosialdemokratisk Liste ytterligere saker vi ønsker å få inn i arbeidsprogrammet for den neste perioden. Her skal vi blant annet fokusere på at lønnede verv i studentorganisasjoner bevares, flere konkrete tiltak for hvordan universitetet kan hindre ensomhet blant studentene, uteområde for studenter og trene på, få terapihundordningen til flere fakulteter og mye, mye mer!

Som Emma Bø refererte da hun delte innlegget på sin Facebook: «Sosdem kan ta seg en bolle og heller stemme på Venstrealliansen». Nei, vi i Sosdem misbruker ikke makten med våre ord og ber andre ta seg en bolle. Vi råder dere til å være litt mindre hårsåre og by på litt mer humor i fremtiden som Blå Liste har gjort da vi delte et meme om dem.

Kjære student ved UiB: Ønsker du derimot et likestilt og inkluderende universitet, så synes vi i Sosialdemokratisk Liste at du skal gå inn på studvalg.no, stemme på mangfoldet og felleskapet som Sosialdemokratisk Liste ønsker og kjempe for videre i Studentparlamentet i Bergen.

