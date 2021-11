For mange studentar representerer jula den etterlengta slutten på eksamensperioden. Det er mykje som skjer samstundes, men midt i alt dette bør kanskje studentane tenkje på å bestille billetten. Du kan nemleg spare gode pengar på å vere tidleg ute og ved å velje ein av dei litt mindre populære avgangane.

Fly-, buss- og togselskapa har ein travel periode i møte. Førjulsperioden er nok kanskje ein av dei mest pressa periodane – både når det gjeld talet på plassar, og pris. Med koronaåret 2020 lagt bak oss, og utan veldig omfattande restriksjonar, er det nok i år spesielt mange som gler seg til endeleg å kunne feire jula med kjende og kjære.

Mange mogelegheiter

Studenten Eddy Savickas (24) dreg i år til Stavanger for å feire jul. Han er ein av mange studentar som har fleire mogelegheiter å velje mellom når dei planlegg reisa.

BAGASJE. Eddy Savickas har tidlegare lagt merke til at mengda bagasje kan vere eit problem.

– I år valde eg å ta buss, fortel Savickas.

Bussturen er billeg, og det er ikkje nødvendigvis slik at ein kan ta med seg så mykje bagasje ein vil når ein vel andre typar transportmiddel, seier studenten.

– Eg pleier som regel å bestille turen omtrent ei veke før, for eg har opplevd at det ikkje er så store prisskilnader med buss, fortel han.

Julestemning over fjellet

I kantina på Det juridiske fakultetet sit psykologistudentane Jenny Østen (23) og Emilie Marie Stensen-Lunde (22) og øver til eksamen. Begge studentane skal heim til Oslo for å feire jul i år. Likevel har dei to studentane ikkje valt same måte å kome seg dit på.

JULEUNNTAK. Jenny Østen skal fly heim, mens medstudenten Emilie Marie Stensen-Lunde gjer eit unntak når det kjem til transport i jula.

– Eg tek vanlegvis fly, men ikkje når det er jul. Då betaler eg gjerne litt ekstra berre for å få julestemning over fjellet, fortel Stensen-Lunde.

Dei synest begge to at tog er koselegare, men dei har lagt merke til at det som oftast er ein god del billegare å velje fly.

– Akkurat i år var det økonomien som fekk siste ordet, så då valde eg fly denne gongen, fortel Østen (23).

Stensen-Lunde har mellom anna merka at situasjonen er ein litt annan i år samanlikna med fjoråret.

– På grunn av heimeeksamen og koronarestriksjonane hadde eg eksamen på hytta i fjor. Slik blir det ikkje i år.

Les også: Studenten Hanna (23) forsker på livmorkreft.

Miljøet har påverknad

På biblioteket til Det humanistiske fakultetet sit Frida Ulseth (21) og Erlend Momrak Selnesaunet (26). Dei skal begge austover, og planlegg å ta toget same dag.

TOG. Både. Frida Ulseth og Erlend Momrak Selnesaunet tek toget i år.

– Når eg har tid til å ta tog, så vel eg det. Prisen har ikkje så mykje å seie, fortel Selnesaunet.

Ulseth har merka at det er mindre stress å ta toget. Ein treng ikkje å sjekke inn, også er det enklare å få med seg ski, seier ho.

Les også: Norske studenter jobber mest.

Råd frå transportselskapa

Fleire av desemberdagane før julaftan er det ikkje att ein einaste studentbillett på strekninga Bergen – Oslo hjå flyselskapet Widerøe.

Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vy fortel at dei aukar talet på avgangar på dagtid frå tre til fem på Bergensbanen i førjulstida.

– Det er ikkje noko julerush hjå Vy enno, hevdar Scholz.

Det nyetablerte flyselskapet Flyr har nokre gode råd når det gjeld val av flybillettar som kan passe inn i eit studentvenleg budsjett.

– Dei mest populære reisedagane er helga før jul (17.-19. desember), og den store utreisedagen er vesle julaftan, fortel kommunikasjonsdirektør Anita Svanes.

Det er dermed lurt å reise litt tidlegare i juleperioden. Det er også gjerne meir tilgjengelegheit på morgonflygingar, legg Svanes til.

Kommunikasjonsdirektøren seier at med litt fleksibilitet på avreisedagen kan den reisande spare ein del pengar. Prisane varierer med 2-300 kroner!

Les også: Korona er framleis ikkje over på desse to fakulteta

Kommentarer

kommentarer