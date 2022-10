Anna Oleynik, Monica Beeder og Sandra Trifunovic er alle medlemmar av studentidrettslaget BSI Svømming. Dei trenar fleire gongar i veka i bassenget på Studentsenteret.

– Før pleidde eg å glede meg til trening, no er det meir slit, fortel Anna Oleynik.

Symjarane fortel at det no ikkje er mogleg å varme skikkeleg opp i det kalde vatnet, noko dei meiner kan føre til skadar og krampar.

– Alternativet er å stenge bassenget, seier seksjonssjef for drift ved Universitetet i Bergen (UiB), Jon-Terje Nygaard. Les heile svaret frå UiB lengst nede i saka.

Redd for å få krampe

Førre helg var symjelaget på eit stemne. Der sumde Beeder i eit av Bergen kommune sine basseng, som var varmare enn bassenget på Studentsenteret.

FRA KOS TIL PRESS. Anna Oleynik fortel at treningane har gått frå å kose seg til å presse seg.

Mange av medlemmane på studentlaget hadde krampar på treningane veka før stemnet, noko som påverka kor bra ein gjorde det, fortel ho. I følgje Beeder kan ein merke det på prestasjonane og resultata.

– Ein er redd for å få krampar, og ein held derfor litt igjen på innsatsen, seier Beeder.

Symjarane meiner dei ikkje får ytt slik som dei skal i løpet av økta fordi ein aldri vert varm. I følgje deltakarane vert dei fortare sletne, og mange som ikkje brukar å få krampe, får det.

– Det har gått frå å kose seg i bassenget, til å presse seg, seier Oleynik.

Færre møter på trening

Sandra Trifunovic, arrangementansvarlig i BSI Svømming, skildrar treningar der deltakarane står og hutrar.

– Det er ikkje triveleg, seier Trifunovic.

FÆRRE. Færre møter på trening, fortel Anna Oleynik og Monica Beeder i BSI Svømming.

Beeder kan fortelje at ho allereie har lagt merke til at færre møter på trening.

– Eg ser at det generelt er færre her enn elles. Det forstår eg godt, seier ho.

Alle tre er einige om at det skal mykje meir til for å hoppe ut i bassenget etter at temperaturen har gått ned.

– Det å hoppe i det kalde vatnet fristar ikkje litt ein gong, og eg har grua meg til trening i dag, seier Trifunovic.

Effektive, men risikofylte treningar

Dei understrekar at dei forstår at Universitetet i Bergen (UiB) må senke temperaturen på grunn av dei høge straumprisane. Likevel meiner dei at å senke temperaturen med tre grader ikkje er nødvendig.

– Nokon kostnadar er verdt å betale, meiner Beeder.

VERDT Å BETALE. Monica Beeder meinar nokon kostnadar er verdt å betale.

Dei føreslår at ein kan kutta på andre område. For eksempel kan ein ha kortare opningstider, halde stengd nokre dagar i veka, skru ned temperaturen i dusjen eller stenge badstovene.

– På set og vis er jo treningane meir effektive, fordi ein kan ikkje stå i ro eller ta pause, seier Trifunovic med eit smil. Ho legg til:

– Men det fører også med seg meir risiko.

Dei presiserer at symijing ikkje burde bli prioritert meir enn andre, men meiner likevel at det krev meir for symjarane å halde seg varme enn om ein er i ein gymsal.

– Me er fysisk i vatnet, til forskjell frå i ein gymsal der du spring og held varmen sjølv, mens i bassenget er vatnet konstant kaldt, og det kjøler deg ned, seier Trifunovic.

Ho set spørsmålsteikn ved den merkbare temperaturendringa no når straumprisane er på veg ned att.

– Om det ikkje hadde vore for laget, hadde eg heller sprunge på ei mølle, fortel Trifunovic.

Eigedomsavdelinga: – Alternativet er å stenge bassenget

Studvest har vore i kontakt med seksjonssjef for drift ved UiB, Jon-Terje Nygaard. Han skriv i ein e-post til Studvest at eigedomsavdelinga fyrst fekk ein førespurnad om å stenge bassenget.

– Etter litt diskusjon og sjekk av forskrifter og rettleiingar, kom me likevel fram til at me kunne redusere temperaturen i fyrste omgang.

Han skriv vidare at dei har sett på Svømmeforbundet sin rettleiar for basseng, som seier at det er nødvendig med 26 grader for «vanlege aktivitetar», som symjing.

– Me har også registrert at opplæringsbasseng for barn skal ha minst 28 grader, men me har gått ut frå at bassenget er for tilsette og studentar ved UiB og medlemmar i Sammen, altså ikkje for barn.

I skrivande stund ligg temperaturen på 25,7 grader, målt i botnen av bassenget, ifølgje Nygaard. Han skriv at dei vil justere temperaturen litt opp igjen, til 26 grader, og håpar det vil hjelpe litt på treningsviljen:

– I alle fall er 26 grader betre enn eit stengd basseng.

