Torsdag 6. oktober ble statsbudsjettet for 2023 lagt fram av finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Økninga som foreligger i neste års statsbudsjett er en justering som kommer fra den generelle prisjusteringa, i tillegg til et ekstra tillegg på 1500 kroner. Det utgjør tilsammen en økning på 3600 kroner i året.

Studiestøtta blir justert hvert år som følger av den generelle prisveksten i samfunnet.

I måneden utgjør det til sammen ei økning på 300 kroner i 2023.

Regjeringa har på forhånd varsla at neste års statsbudsjett vil være prega av en «ny budsjettvirkelighet», hvor flere titalls milliarder skal spares inn.

Dermed har det ikke vært knyttet store forventninger til at norske studenters skulle få innfridd det som har vært det største ønsket i ei årrekke: økning av studiestøtta.

– Studentene kommer dårligere ut

– Det er ei økning i kroner og øre, men det er en real nedgang.

Det sier Andreas Ørpetveit, postdoktor ved Norges Handelshøyskole (NHH), til Studvest.

– Hvis vi sammenligner med den årlige inflasjonen, har konsumprisindeksen økt med 5,7 prosent. Det betyr at studentene kommer dårligere ut av det, sier han og legger til:

STATSBUDSJETTET. Andreas Ørpetveit, postdoktor ved NHH, mener studentene har lite å juble for.

– Studentene har gjerne utgifter til strøm og andre ting som har hatt en økning på mer enn 5,7 prosent.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er klare på at regjeringen ikke innfrir valgløftene om å øke norske studenters kjøPekraft, og uttaler at studenter i realiteten ikke får mer å rutte med.

– For oss studenter er det ikke mange lyspunkter i dette budsjettet. Vi må det neste året bruke mer tid på å fylle lommeboka for å betale faste utgifter. Det går utover tida vi har til å studere, sier leder Maika Marie Godal Dam i en pressemelding.

Internasjonale studenter må betale

Som lekkasjer i forkant av fremleggelsen har antydet, foreslår regjeringen å innføre skolepenger for internasjonale studenter som studerer i Norge.

STATSRÅD. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fram statsbudsjettet. Statsminister Jonas Gahr Støre var ikke til stede i Stortinget på torsdag.

Dette gjelder studenter som kommer fra utenfor EU/EØS og Sveits.

– Norske studenter må i de aller fleste tilfeller betale studieavgift for å studere i utlandet. Det er ingen grunn til at det skal vere annerledes her. Norge skal fremdeles være åpent for studenter fra alle land, men vi mener det er rett og rimelig at de også betaler for seg, seier forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Øker kostnadsrammen for studentboliger

Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen til bygning av studentboliger til 1,45 millioner kroner per hybel.

I neste års statsbudsjett er det satt av tilskudd til å bygge 1650 nye studentboliger i 2023. I Hurdalsplatformen lovet regjeringen 3000 nye studentboliger.

– Kostnadene i bygg- og anleggsnæringen har økt mer enn for andre varer og tjenester, og det har ført til at samskipnadene ikke klarer å bygge med dagens kostnadsrammer. Derfor øker nå regjeringen kostnadsrammen, og legger til grunn at dette vil føre til bygging av flere studenthybler, skriver talsperson for høyere utdanning, Lise Selnes (Ap), i en pressemelding.

Ønsker flere studenter i nord

Regjeringen foreslår å øke slettingen av studiegjeld i Lånekassen for personer i tiltakssonen, alså Finmark og Nord-Troms.

Dette for å gjøre det mer attraktivt for uteksaminerte studenter å bosette seg i de nordligste regionene.

