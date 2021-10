Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund og leder for Velferdstinget Vest, Helena Haldorsen, savner mer studiestøtte etter at Statsbudsjettet ble lagt fram tidligere i dag.

– Det er viktig å øke studiestøtten fordi vi skal ha like muligheter til utdanning. Når fire av ti studenter får økonomisk støtte hjemmefra, viser det at det ikke er tilfelle.

Det sier leder i Norsk Studentforening (NSO), Tuva Todnem Lund, til Studvest. Hun er skuffet over at statsbudsjettet som ble lagt fram tirsdag, ikke har avsatt penger til å øke studiestøtten.

Hun kommer imidlertid med sterke oppfordringer til den påtroppende regjeringen.

– NSO forventer at Jonas og Trygve, i samarbeid med SV, hever studiestøtten til minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, i løpet av stortingsperioden, skriver organisasjonen selv i en pressemelding.

Grunnbeløpet i folketrygden (G) er en størrelse som brukes til å beregne ulike utbetalte summer fra staten. Den justeres hvert år i sammenheng med den generelle lønnsøkningen.

For studieåret 2019/2020 får studenter 1,21 G i studiestøtte, som tilsvarer 122.635 kroner. Dersom NSO får det som de ønsker, vil den årlige studiestøtten økes til 152.027 kroner.

Dokumenterte resultater

Tuva Todnem Lund henviser til en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som sier at da studiestøtten økte i 2014, ble også studentenes prestasjoner bedre. NSO-lederen mener dermed at det ikke er kun den enkelte student som ville tjent på høyere studiestøtte.

– Når studentene bruker mindre tid på å jobbe og mer tid på å studere, fører det til høyere gjennomføringsandel og at vi raskere får utdannet kompetente arbeidstakere. Det er en vinn-vinn-situasjon.

– Hvorfor har du forhåpninger til at den nye regjeringa vil gjøre ting annerledes?

– Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har snakket om at de vil øke støtten, selv om ingen av dem har det tallfestet. Vi har høye forhåpninger til at de kommer til å levere.

Lund trekker også fram at SV, de påtroppende regjeringspartienes foretrukne budsjettpartner har uttalt at de ønsker å øke studiestøtten med 2G.

– Så de har enda større ambisjoner enn oss.

Velferdstinget Vest stiller seg bak

Også Helena Haldorsen, leder i Velferdstinget Vest, mener det er viktig å øke studiestøtten.

– Norske studenter jobber mest i Norden. Når så mange studenter er avhengig av jobb ved siden av studiene, er et enkelt og viktig tiltak å øke studiestøtten, sier Haldorsen.

MER STØTTE. Helena Haldorsen vil se økning av studiestøtten. ARKIVBILDE: Natálie Nováková

Haldorsen skrev i et innlegg i BA, mandag 11. oktober, at hun, særlig i lys av de høye strømprisene, ser at studenter sliter. Flere studenter har fortalt Velferdstinget at de har vært avhengige av lån, eller støtte fra foreldre for å kunne dekke levekostnadene sine.

Trenger boligoppdatering

Haldorsen er fornøyd med at det i Statsbudsjettet er satt av penger til 1650 nye boliger, men er skuffet over at det ikke bevilges egne midler til oppgradering av eksisterende boliger.



– Å eventuelt rive bygg for så å bygge nye studentboliger er verken bra for miljøet eller økonomisk sett. Det bør gå an å både kunne bygge nye boliger og samtidig sørge for at de som er, er i god stand, sier hun.



Lund er heller ikke helt fornøyd med prioriteringene i boligbudsjettet.

– Jeg er skuffet over at det mangler penger til oppgradering. Nå er det slik at mange av studentboligene er i for dårlig stand og må rives.

Hun trekker også fram miljøaspektet når hun argumenterer for at gamle boliger bør oppgraderes.

