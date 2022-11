På en ellers grå lørdag ettermiddag, er det alt annet enn rolig rundt bergensfjellene. På Skansemyren er over 60 studenter, fordelt på 12 lag, samlet for å kjempe om seieren i Bergenstafetten.

Selve løpet blir arrangert av åtte studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) spredd rundt på fjellet. To av dem er plassert ved startstreken for å sende deltakerne av gårde. De gleder seg til å sette i gang.

Favoritter

Arne Jordåen har vært aktiv i studentløpemiljøet helt siden han begynte på NHH for fire år siden, og har de siste to årene vært arrangør for både dette og andre løp. Han beskriver løpemiljøet som «det beste studentmiljøet man kan finne».

– Det er folk som liker å prioritere fysisk aktivitet og føler at det er en viktig del av hverdagen sin sier en engasjert Jordåen.

GLEDER SEG. Arrangør Arne Jordåen gleder seg til å sende deltakerne av gårde. FOTO: Håkon Kummermo

Det største av dem er det årlige Bergensbaneløpet som går fra Oslo til Bergen i et samarbeid mellom BI og NHH. I midten av april skal over 200 deltakere samles for å konkurrere. Men med NHH på førsteplass de siste 20 årene på rad er ikke Jordåen i tvil om at de også stikker av med den tjueførste seieren den kommende våren.

I dag er det derimot lag fra NHH, jussen og medisinstudiet ved UiB som er representert, i tillegg til Sjøkrigsskolen.

– Er det noen favoritter i dag?

– I dag er det veldig spennende. Men jeg tror at om det er et lag som stikker seg ut, så er det Langrenn 1. De har ekstremt gode løpere med seg, blant annet Andreas Fossan som er kronet til norgesmester i halvmaraton i student-NM for noen uker siden, svarer Jordåen.

Men årets stafett byr på god konkurranse. I tillegg til NHH laget stiller også jus-laget Lovstafetten og herrelaget til medisin sterkt, tror Jordåen.

– Jevnt og godt tempo

Fem vekslinger og knappe 43 minutter senere løper Kārlis Eiduks fra Langrenn 1 først over målstreken.

Lagleder Torstein Blikra og Andreas Fossan er svært fornøyde med resultatet.

VINNERLAG. Vinnerlaget var fornøyd med dagens løp. Fra venstre: Erling Moseby, Andreas Fossan, Torstein Blikra, Kārlis Eiduks og Axel Østby. FOTO: Håkon Kummermo

– Det gikk veldig bra. Vi hadde et veldig jevnt og godt tempo. Jeg hadde første etappe og etter meg var det ingen som tapte tid. Alle leverte bra i dag, sier Fossan med et seierssmil.

Videre planlegger kompisgjengen å dra til Trondheim for å delta i student-NM i langrenn i februar. Men fire av de fem lagmedlemmene er nå på sitt siste år av den femårige utdanningen, og må derfor legge løpeskoene sine på hylla til sommeren.

– Ja det blir stygt neste år, humrer lagleder Blikra som er eneste som blir igjen på laget.

LANGRENN 1. Det var NHH-laget Langrenn 1 som stakk av med seieren. FOTO: Håkon Kummermo

– Hvordan skal du rekruttere til neste år?

– Vi har jo heldigvis et bra andrelag som kom på tredjeplass, så jeg må nok hente noen der fra.

Restefest-lag

Medisinstudentene John Veistølen og Andrea Vespestad deltok også i årets Bergenstafett i «mixlaget» til medisin, som består av både jenter og gutter. Selv sier de at terskelen er lav for å delta.

– Jeg ble hanket inn på eksamensfest klokken halv to på natten, sier Vespestad og ler.

Det samme gjelder for Veistølen:

– Jeg ble også tatt med i siste liten. De ville stille to lag så da ble vi et slags restefest-lag. Her er alle velkommen til å delta!

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer