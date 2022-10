Regjeringen legger finansieringsansvar over på UiB. – Helt urealistisk, mener rektor.

Griegakademiet, Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen (UiB), har ventet lenge på finansiering av nytt bygg.

Det skulle flyttes fra nåværende adresse på Nygård Skole, til et nytt bygg på Møllendal. Institutt for samtidskunst og Institutt for design flyttet inn i sitt nye Snøhetta-tegnede bygg på nabotomten i 2017.

Ved framleggingen av statsbudsjettet ble det klart at finansiering vil la vente på seg, men at prosjektet skal videreføres. Så kom kontrabeskjeden:

Ifølge Bergens Tidende har nå Kunnskapsdepartementet skrinlagt hele prosjektet. Det kommer fram i et brev fra departementet til UiB, datert 19. oktober.

«Det økonomiske handlingsrommet i statsbudsjettet tilsier at det de nærmeste årene ikke er sannsynlig med startbevilgning til Griegakademiet. Det bør derfor jobbes med nøkterne alternativer som kan finansieres innenfor gjeldende budsjettrammer,» skriver Kunnskapsdepartementet i brevet som Studvest har fått innsyn i.

I brevet anerkjenner likevel departementet at de nåværende lokalene er «nedslitte og lite funksjonelle med hensyn til fysisk miljø, samhandlingsmuligheter og gjennomføring av øving.»

– For UiB er det svært dramatisk at regjeringen nå varsler at de skrinlegger dette prosjektet, sier rektor ved UiB, Margareth Hagen, i en orientering til Universitetsstyret.

Studentrepresentant i Universitetsstyret, Ole Jacob Broch, mener det er «mildt sagt spesielt» at Kunnskapsdepartementet velger å snu først etter at statsbudsjettet ble lagt fram.

– Det er hårreisende at statsråden ønsker å skrinlegge et prosjekt de selv innrømmer er svært nødvendig, skriver han i en tekstmelding til Studvest.

Avsatt penger i flere år

UiB har planlagt og avsatt penger til et nytt bygg i flere år. Tidligere har det blitt satt 32 millioner kroner til å prosjektere nybygg fra universitetets side.

Allerede i 2011 ble det slått fast at det ikke var akseptable studie- og arbeidsforhold i bygget. Studvest har ved flere anledninger skrevet om store utfordringer knyttet til bygget.

Rektor Margareth Hagen fortalte til Studvest tidligere i oktober at det var store forventninger knyttet til å få bevilgninger i årets budsjett.

– Bergen er snart tømt for store byggeprosjekter, og for å unngå en full stopp i byggebransjen i Bergen er det klokt å realisere Griegakademiet nå, sa hun da.

Det planlagte bygget har et areal på omtrent 9000 kvadratmeter og et foreløpig anslag for kostnadsramme på rundt 1 milliard kroner, inkludert brukerutstyr.

«Helt urealistisk» at UiB skal finansiere selv

Kunnskapsdepartementet legger likevel opp til at UiB selv kan finansiere forprosjektet til Griegakademiet.

«KD mener derfor det er rimelig at UiB blir kjent med at det er lite sannsynlig med en bevilgning til oppstart av et byggeprosjekt de nærmeste årene allerede nå, selv om forprosjektet ikke er fullført,» heter det i brevet.

I sin orientering til møtet med Universitetsstyret 27. oktober, sier rektor Hagen at det er en «helt urealistisk løsning» at UiB selv skal finansiere prosjektet. Kostnadene ved en slik løsning vil komme på omtrent 100 millioner kroner i året, sier Hagen til Universitetsstyret.

