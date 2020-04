– Jeg har vært stamkunde hos EnkelEksamen siden jeg begynte på BI, forteller Elin Støylen.

For Støylen tilbys to av fire emner hun tar dette semesteret med digitale forelesninger. I de resterende to emnene har ikke studenten tilgang på forelesninger etter skolen stengte 14. mars.

– Jeg har min første eksamen i slutten av april, så den er ikke langt unna. Så det å få faget forklart på en annen måte er gull verdt, forteller Støylen.

I tillegg mener Støylen at tjenesten har vært grei å ha i bakhånd nå som skolen er stengt og man ikke kan rekke opp en hånd i forelesning for å stille et spørsmål.

– Akkurat nå er det jo veldig variert hvor raskt forelesere kan svare på spørsmål, så det er veldig greit å kunne bruke chattetjenesten for å få svar på spørsmål en kan ha. Det blir på en måte en ekstra støtte, forklarer hun.

Likevel poengterer Støylen at hun brukte tjenesten før skolen stengte.

Et ønske om å hjelpe

Selskapet ble etablert i 2012 og er i dag en bedrift som tilbyr eksamensoppskrifter laget av toppstudenter. Tjenesten inneholder videogjennomgang av eksamensoppgaver, muligheten til å chatte med andre studenter, i tillegg til interaktive tester. Så langt tilbyr de kurs i fag som finans, økonomi, matematikk, statistikk og mange flere fag.

Produktleder for EnkelEksamen, Andreas Frøyland, forteller at det har vært ekstra viktig å hjelpe studentene nå som skolene har stengt.

– Vi har egentlig bare lyst til å hjelpe studentene. Spesielt nå i disse usikre dagene, hevder han.

ØNSKER Å HJELPE. Produktleder Andreas Frøyland sier de ønsker å hjelpe så mange som mulig med studene sine i denne usikre tiden. FOTO: Privat/Patrik Westli Skauen.

Bedriften opererer med en månedsvis abonnementsordning. Eksempelvis koster et kurs i bedriftsøkonomi og finans 259 kroner i måneden for et tre måneders abonnement.

BI-student Støylen føler at hun får nok igjen for pengene, selv om hun mener det koster litt. Studenten betaler for eksamenshjelp i alle sine fag.

Selv om man må betale for undervisningen legger Frøyland til at man gjerne kan sende inn spørsmål uten å først måtte betale for kurs.

– Vi får ekstremt mange spørsmål nå sammenlignet med i fjor. Studentene er usikre på hva som skjer. Og de som finner veien til oss for å jobbe med fagene ønsker vi å hjelpe så mye som mulig, uavhengig om de har kjøpt kurs eller ikke, forklarer Frøyland.

– Hvordan kvalitetssikrer dere innholdet dere selger til studentene?

– Vi har mange forskjellige som underviser hos oss. For eksempel har vi en siviløkonom som er utdannet hos Norges Handelshøyskole (NHH). I tillegg har vi studenter som jobber deltid hos oss som gjerne går andre eller tredje året på bacheloren på BI, avklarer han.

– Vi vil bare hjelpe

I dag er undervisningen i all hovedsak tilrettelagt for studentene ved BI. Likevel forteller Frøyland at de ønsker å jobbe for å utvide tilbudet til andre skoler i landet.

– Hvem som helst kan bruke tjenesten, men pensum varierer jo fra skole til skole og linje til linje. Vi jobber nå med gjøre analyser av pensum fra skoler over hele landet slik at vi kan utvide tilbudet, forteller Frøyland.

Frøyland oppfordrer alle som trenger hjelp til å komme i gang med studiene å ta kontakt.

– Det er en kaotisk tid nå. Hvis du trenger hjelp med oppgaver eller du lurer på noe med faget så send oss en melding i chatten så skal vi hjelpe deg så mye vi kan. Vi bryr oss ikke om du er kunde eller ikke – vi vil bare hjelpe, legger han til.

