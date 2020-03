Det har nå gått en stund siden den norske hverdagen ble snudd på hodet og nordmenn landet rundt måtte tilvenne seg en ny realitet.

For mange kom kanskje tiltakene fra myndighetene som et sjokk. For andre er det bare fortsettelsen på det vanlige liv med Netflix og chill.

Vors og byen utgår på ubestemt tid. Du kan ikke dra på kino for å kose deg med litt popcorn og en god film. Det er heller ikke mulighet for å ta en treningsøkt på treningssenter. Dette er bare noen få av mange fritidsaktiviteter vi ikke kan gjøre fremover.

Heldigvis er det nok av ting å finne på selv om du bare sitter hjemme. Her er noen ideer til hva du kan finne på de neste ukene!

1. Ta kontakt med gamle venner

De siste dagene har telefonen ringt oftere enn vanlig. På andre siden av linjen har det som regel vært mor og far, men en gang i blant også gode venner fra gamle dager. Hvis du blir lei av å prate med romkameratene dine hver dag, slå på tråden. Finn nummeret til Jostein som du pleide å spise mark med i friminuttene på barneskolen, eller Solveig – hun du alltid hoppet tau med.

2. Skriv et brev

Det har seg slik at våre besteforeldre er i risikogruppen. Eldre folk, som ofte er kjent for å være ensom, må derfor tilbringe enda mer tid alene fremover. Hvis du har en bestemor eller bestefar som er stuck hjemme alene, skriv et brev til dem. Ettersom du ikke kan besøke, og kommunikasjon via teknologi er noe mange av dem misliker, gjør som de selv pleide en gang tilbake i tiden. Skriv brev!

JA DE PENGA. Her skal man virkelig ha lite å gjøre, men har du tenkt på å organisere økonomien din? ARKIVFOTO: Silje Dahle

3. Lag budsjett

Alle har hørt om et budsjett. Få av oss vet egentlig hva det er. Nå er det kanskje på tide å lage et? Hvorfor ikke? Åpne Excel, dokumentér utgiftene dine og sammenlign dem med inntektene. Plutselig har du noe å forholde deg til fremover. Hvis Norges egen Dalai Lama, Hallgeir Kvadsheim, anbefaler oss det, burde vi ikke høre etter? Om ikke i karantene, når ellers?

4. Bruk Tinder

Tinder er kanskje ikke den mest praktiske appen nå om dagen, da folk flest helst ønsker å unngå å møte fremmede i lyset av korona-utbruddet. Likevel er det en god app å ha hvis du ønsker sosial stimuli. Nok en god måte å finne andre mennesker å prate med enn kun dem du er i karantene med. Unngå å nevne at du er smittet, om du er så uheldig. Lite som er mindre sjarmerende enn virussmitte.

5. Lær deg et nytt spill

Da jeg var i Afrika og hadde litt tid til overs i hverdagen, pleide jeg å sette meg ned med et kortstokk. Etter mange forsøk ble jeg ikke bare proff på å stokke kortene, jeg lærte meg noen nye kortspill også. Min personlige favoritt: krig.

IKKE BLI MATT. Skulle kjedsomheten ta overhånd kan du alltids lære deg et nytt spill. ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes

6. Finn svar på spørsmålene du alltid har lurt på

Har du noen spørsmål du alltid har vært nysgjerrig på finne svaret på? Vel, nå har du faktisk tid til å finne svarene du så lenge har ventet på. For eksempel, hvorfor har noen egentlig fødselsmerker? Hvorfor har alle en føflekk på venstrehånd? Er det egentlig noe karaktersnitt på BI?

7. Lag ditt eget treningssenter

Sammen har stengt alle treningssentrene sine frem til påske. Det samme har SATS gjort. Det betyr at vi må inn i det kreative hjørnet. Svaret ligger på Youtube. Det finnes nok av videoer med forskjellige treningsplaner. Alt fra karaokespinning til nakenyoga.

8. Lær deg en sær matrett

Ettersom all den gode maten er hamstret vekk av hysteriske doomsday preppers, er det kun de kuriøse ingrediensene igjen i matbutikkene. Kanskje du kan lage deg flaggermus-suppe? Hørt mye bra om det. Tydeligvis en ganske populær rett i Hubei-provinsen i Kina. Ok, jeg vet at det ikke utløste pandemien likevel. Desto større grunn til å prøve!

9. Mimre tilbake til bedre dager

Hvis du sliter med å skape nye, gode minner i karantene – mimre tilbake til de gode minnene du har. Finn frem et album og se på bilder fra dagene da korona ikke herjet landet. Kanskje du til og med kan lage et album med noen av dine favorittbilder?

10. Vis omsorg

Det er greit å huske at vi står sammen gjennom dette. Hvis du har muligheten, gjør noe hyggelig for dem som ikke har mulighet til det selv. Gå inn på Facebook-gruppen «Corona-hjelp Bergen». Der kan du være med på årets største dugnad; en ekte norsk tradisjon!

