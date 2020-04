Sofie Hough (22) er bachelorstudent ved Universitetet i Bergen (UiB). Slik som resten av landet, ble også hun påvirket da Norge stengte ned, og all undervisning skulle foregå digitalt.

Kort tid etter skulle hun få vite at hun hadde testet positiv på koronaviruset, og måtte straks i isolasjon. Nå er derimot studenten friskemeldt, men forteller hvordan den siste tiden har vært.

Sofie bor sammen med en venninne, men siden midten av mars ble hun isolert i leiligheten alene. Det syns hun har vært spesielt ettersom hun ikke er vant til å være alene i leiligheten så lenge.

Hun har stort sett vært hjemme og tatt forhåndsregler slik som alle andre, og derfor kom det som et lite sjokk da hun skjønte at hun kunne være smittet av korona.

– Jeg har ingen anelse om hvordan eller hvor jeg har blitt smittet. Så da er det jo mest sannsynlig på buss, skole eller på senteret, sier hun.

Følte seg syk

Det var rundt helgen den 13. mars hun begynte å føle at hun hadde pådratt seg en forkjølelse. Sofie forteller at hun hadde alle de vanlige symptomene på en forkjølelse, men det var da hun mistet smak- og luktesans hun begynte å lure på om det kunne være koronaviruset og ikke bare nok en vanlig forkjølelse.

– Det synes jeg var veldig rart, for jeg har aldri opplevd å miste smak- og luktesans på denne måten før, forteller hun.

INFLUENSA. Sofie Hough ble smittet av korona, og forteller at hun opplevde det som en kraftig influensa. Foto: Privat

Sofie jobber som assistent på et sykehjem, og skulle etter planen jobbe der helgen etterpå. Da hun ble bekymret over at hun kanskje kunne være smittet, ringte hun straks inn til smittevernkontoret for å prøve å få testet seg.

I den påfølgende uken fikk hun testet seg. Ved legevakten i Bergen ble hun møtt av helsepersonell som var helt innpakket i smittevernutstyr, og store telt der man skulle teste seg.

Hun synes det hele var litt surrealistisk, og at det var en ganske rar situasjon å være i.

– Noen kom kjørende, og noen kom gående slik som meg, forteller hun.

Sofie forteller at hun opplevde selve testen som kjapp og grei. Etter testen fikk hun en lapp med informasjon om viruset. Dette var siste gang hun skulle bevege seg utenfor sine fire vegger hjemme i leiligheten på en god stund.

Hittil hadde Sofie fulgt rådene som kom fra myndighetene om å holde seg hjemme, så hun hadde hatt en såkalt selvpålagt karantene, men nå skulle hun sitte helt isolert, alene.

Sliten

Hun mener selv at hun har vært heldig til tross for omstendighetene. Selv om hun har følt seg dårlig, har hun heldigvis hatt litt krefter til å holde seg i gang.

– Det har selvsagt vært dager der jeg har sovet mye lengre, og det viser jo bare at kroppen er sliten, forteller hun.

For Sofie føltes viruset som en litt kraftigere influensa enn det hun er vant til, men hun legger til at symptomene kom og gikk, der ingen dager var like.

– Man er veldig sliten, men for min del har det vært hodepine, nysing, problemer med bihulene, og så er det smak- og luktesansen jeg har vært preget mest av, forteller hun.

Rastløs

Allerede på de første timene i isolasjon kjente Sofie at hun måtte finne på noe å gjøre. Det florerer av tips og triks til hva man kan finne på når man sitter i karantene eller isolasjon i sitt eget hjem, og Sofie er også en av dem som har fått tid til å gjøre ting hun ellers sjeldent får tid til.

– Noe jeg har brukt mye tid på er pusling. Det er litt slitsom det også fordi det tester tålmodigheten din, men det hjelper på at det ikke blir like mye skjermtid, sier hun.

I tillegg har hun brukt tiden til å ringe vennene sine, og ikke minst familien. I samtaler med familien får hun innspill til hva hun kunne finne på.

PUSLING. Sofie har brukt dagene på pusling og andre ting hun ellers føler hun ikke får tid til. Foto: privat

Sofie visste ikke hvor lenge hun kom til å måtte være i isolasjon, men hun var klar over at det kunne bli lenge. Derfor prøvde hun å fordele ulike ting hun kunne gjøre ut over flere dager.

– Man må bare finne alternativer, forteller hun.

Sofie forteller at hun heldigvis har gode venner som har stilt opp i denne perioden, og det er hun takknemlig for. De har blant annet handlet mat til henne, og stilt med proviant av puslespill, ansiktsmasker og annet dill hun kunne bedrive tiden med.

NEW YORK. Slik har dagene i isolasjon vært. Foto: Privat.

Friskmeldt

For at Sofie skulle bli friskmeldt og ikke måtte sitte i isolasjon var hun nødt til å være helt symptomfri, og deretter være i isolasjon en uke til før man kunne være helt sikker på at hun var frisk.

Første lørdag i påskeferien skriver Sofie til Studvest at hun er friskemeldt.

– Det var litt surrealistisk å gå ut for første gang. Jeg tømte bare søppelet og gikk en liten tur i nabolaget, og så ble jeg inne resten av dagen, forteller hun.

Sofie forteller at hun har blitt vant til å være inne, så hun legger til at det hele gikk litt på automatikk.

Hun har også nå fått romkameraten tilbake, og det syns hun har vært deilig.

– Det lettet veldig på humøret, og jeg sover mye bedre nå, forteller hun.

