Nygårdsparken var nærmest ugjenkjennelig etter oppstandelsen til den lille koselige festivallandsbyen som skulle huse hundrevis av festivalklare studenter. Festivalområdet rigget opp av Høydenfestivalen og deres frivillige bataljon, var godt tilpasset festivalens størrelse og målgruppe.

Her var det noe for enhver smak. Festivalen bød på DiscoYoga, pop, punk, rock, rap, direktesendt radio og allsang.

Det er vanskelig å ha det kjipt når man kan legge igjen regnjakka på hybelen, tusle rundt i en eventyrpark av et festivalområde med gode venner og iskald pils i hånda. Slik blir det god stemning av – både på dansegulvet og i ølkøen.

Festivalen var fullspekket med musikalske talenter som også vet hvordan å engasjere et publikum.

Teknisk flopp, ellers tommel opp

Spesielt god stemning var det på festivalens første konsert med sprudlende Michelle Ullestad. Med dansestemning, en utrolig vokal og Camelback på ryggen var dette den perfekte åpningen på festivalen. Så perfekt at hun burde ha fått scenen senere på kvelden, slik at flere publikummere fikk oppleve dette fyrverkeriet av ei jente.

HØYDEPUNKT. Fieh var et av de musikalske høydepunktene på festivalen.

Høydenfestivalen trengte publikumsmagnetene Fieh og Musti, som løftet lørdagens program til nye høyder.

Dessverre var det noen tekniske feil under årets festival. Bandet Hudkreft fikk virkelig kjenne på dette, da det oppsto en rekke lydproblemer under deres konsert, som tydelig irriterte artistene. Dette ødela for en ellers veldig artig punkrockkonsert.

FRUSTRERT. På Hudkreft var mange tekniske problemer, til bandets frustrasjon.

Det så ut til at mange andre artister også ble påvirket av tekniske feil og det var stadig spørsmål mellom sangstrofene om «høyre mikrofonlyd» og «lavere bass». Flere tok seg til ørepluggen med et forvirret ansiktsuttrykk. For publikum ble dette også forstyrrende og ødela for helhetsopplevelsen av flere av konsertene.

Likevel led ingen i publikum nød av mangel på solide musikkøyeblikk under Høydenfestivalens enorme discokule.

Smaker godt for enhver dansefot

Publikum strømmet inn foran scenen ettersom enormt høy og dramatisk musikk dundret ut fra konserthøyttalerne. Seansen signaliserte at oslobandet tigerstate var på vei. Etter første øyekast var det ikke noe med bandet som virket utenomjordisk, men etter at de begynte å spille serverte de musikk som antakeligvis smaker godt for enhver dansefot i alle galakser kjent for menneskeheten.

GOD STEMNING. tigerstate lagde god stemning i Nygårdsparken.

Ary inntok Høydenfestivalen som ett av helgens største navn. Hun avsluttet fredagen med englevibber gjennom både låtvalg, vokal, koreografi og lysshow. Hun gjør det hun gjør veldig bra, som er elektronisk pop i rolig tempo.

IKKE RETT. Studvests anmeldere mener Ary ikke var rett avslutning på fredagen.

Likevel var utvalget av låter veldig likt, hvor ingen bydde på skikkelig dansestemning. Publikum står og svaier rolig, men mange mister også interessen og praten blir høyere og høyere. Kanskje var ikke Ary den rette artisten for å avslutte festivalens første dag.

Ja til studentpriser

Tiden mellom konsertene ble fylt med samtalemøter på scenen og innslag fra Studentradioen i Bergen. Samtalemøtene tok opp viktige temaer som klimakrisa og skeiv kultur. Kanskje var det akkurat det at disse temaene var så store og viktige, som gjorde at de ikke passet inn på denne musikkfestivalen, som tross alt er en arena hvor folk tenker mest på seg selv og sin egen moro.

MANGE FORSVANT. Mange forsvant ut av området mellom konsertene.

I kombinasjon med at mange forsvant ut av området mellom konsertene gjorde dette at stemningen døde ut i disse mellomrommene, og generelt ødela litt for stemningen på festivalen.

Det var mye å velge mellom når det kommer til mat og drikke. Pilsen lå på 65 kr før klokken 19:00, men som en av Studvests anmeldere smertefullt fikk erfare nøyaktig kl. 19:02, kostet pilsen 84 kroner etter klokken 19:00.

Det er fint å slippe å måtte bruke hele storstipendet på to dager på festival, som nok også er grunnen til at mange fra publikum forsvant ut fra festivalområdet mellom de store konsertene. Ja til studentpriser på studentfestival!

Bunnsolid avslutning

Headlinerne på lørdagen var ingen ringere enn bergenslegendene Kakkmaddafakka. Bandet har lang erfaring på festivalscenen og serverer dermed, ikke så overraskende, knakenes god festivalopplevelse. Bandets attitude mønstret seg ut i utskjelling av ivrige sikkerhetsvakter, kontroversiell humor og en vaskeekte Kakkmaddafakka-versjon av spanske «Bailando».

BUNNSOLID AVSLUTNING. Kakkmaddafakka avsluttet festivalen.

Høydenfestivalen er en skikkelig studentfestival. De har omgjort Nygårdsparken til en eventyrlig boble med discokule og lyslenker fylt av smilende studenter med pils i hånda. Magien blir delvis brutt av mye tekniske feil, frustrerte artister og publikum som fordufter og etterlater seg laber stemning. Likevel er ett ord som best beskriver festivalen: koselig.

Helheten av opplevelsen ga studentene en god grunn til å fortsette jakten på nærmeste øl i den fortsatt unge bergensnatten. En bunnsolid avslutning på Høydenfestivalen. Alt i alt serverte festivalen dansestemning, gjørmete sko, litt tekniske problemer og store og små musikkøyeblikk.

Høydenfestivalen vurderes til en B-

For ordens skyld: Fotoredaktør i Studvest, Truls Skram Lerø, er fotograf for Høydenfestivalen. Han har ikke hatt redaksjonell påvirkning i denne saken.

