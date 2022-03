Borealis byr på eksperimentell musikk med blant annet ukonvensjonell dansepop, vibratorlignende trombonespilling og mystisk installasjon. Her trengs et åpent sinn for å oppnå fullt utbytte av den eksperimentelle festivalen.

Det første som slår en idet en entrer Borealis sin åpningskveld på Kulturhuset er at lokalet er fylt av mennesker mellom 30 og 60 år, ikledd runde briller, og biovin i glasset. Som en alminnelig student som sjelden unner seg mer enn prisen av to øl på byen, og én konsert i halvåret, skjønner en raskt at dette blir noe ganske annet enn en quizkveld på Kvarteret.

I sin helhet fungerer Borealis godt ved å være spredt rundt i forskjellige lokaler i Bergen by. På den måten får en muligheten til å oppdage nye steder og lokaler, som alle bidrar til hver sin unike atmosfære. Fleksibiliteten en har til å velge ut arrangementer, konserter og installasjoner gjør at du kan finne noe for deg.

Borealis er en festival for eksperimentell musikk i Bergen som går over fem dager og finner sted i mars hvert år i. Du har mest sannsynlig sett plakatene deres hengende rundt i byen, og som student kan du kjøpe et festivalpass til 300 kroner, og så betale 50 kroner for å delta på arrangementene, eller betale for mer for hvert enkelt arrangement uten festivalpass.

Dersom du ønsker å bruke litt penger på unike lytteropplevelser som utfordrer din tanke om hva musikk egentlig er, så kan Borealis være en god festival å oppsøke. Samtidig er det kanskje andre festivaler og arrangementer som faller mer naturlig å prioritere for en med et studielån som såvidt rekker til øl på byen.

Denne musikkfestivalen er et sted for eventyrlystne lyttere som er åpne for musikk som ikke alltid høres ut som musikk. Med et bredt utvalg av diverse artister, ensambler, band, DJs og lydinstallasjoner, får Borealis frem et mangfold av ulike typer lydkunst. Det kreves nok likevel en viss åpenhet for uvanlige sanseinntrykk, for å kunne suge til seg all den forskjellige musikken.

Nothing Personal er definitivt blant de som utmerker seg på åpningskvelden på Kulturhuset. Gruppen består av tre unge damer som bare er kule uten å prøve. De serverer oss lekne beats, flerstemt vokal og et fargerikt lysshow. I kombinasjon med hverdagslige lydelementer med hvisking og latter, skapes en filmaktig stemning hvor vi som lyttere blir dratt inn i et spekter forskjellige sinnsstemninger.

I det ene sekundet får jeg lyst til å reise meg og danse. I det andre fremprovoserer Nothing Personal en slags uro. Lydbildet skifter konstant fra å være preget av en enorm kraft og upbeat attitude, til lyse og sårbare vokaler som trekker en ned til sinnsro. Det hele er spennende, til tider funky, og fantastisk gøy.

Installasjonen på Christinegaard Hovedgaard er en behagelig og absurd opplevelse.

I kontrast til dette finner vi den noe høylytte duoen RAGE Thormbones i etasjen over. De viser å ta trombone til et nytt nivå idet de komprimerer luft, og får det hele til å høres ut som en kraftig vibrator. Det dirrer i vegger, kropp og stoler, og utvikler seg til å bli mer og mer høylytt. På et punkt høres det mest ut som bråk fra en byggeplass, og jeg ønsker ikke annet enn at det skal ta slutt.

Den musikalske installasjonen The Waves, plassert i en praktfull og herskapelig bergensvilla i Sandviken, er svært gjennomført. Her begir en seg ut på en drømmende vandring fra rom til rom, hvor de estetiske omgivelsene beriker opplevelsen ytterligere.

Stemmene til musikerne er delt opp, og prosjektert fra ulike vinkler i rommet. Lydinstallasjonen er høy, hypnotiserende og mystisk, med en damestemme som repeterer ordene «Breath, smoke, clouds». En behagelig og absurd opplevelse på samme tid! Jeg går likevel ut av villaen med et ønske om mer.

Med et variert og spennende program, er det kun et åpent sinn som trengs for å oppnå fullt utbytte av festivalen. Ja, det er sært, og ikke nødvendigvis alltid pent. For en student med middels interesse for eksperimentell musikk er det ikke alt som faller helt i smak. Men Borealis kan definitivt garantere deg unike lytteropplevelser som utfordrer din tanke om hva musikk egentlig er.

Dette er en anmeldelse av festivalen som helhet. Studvests anmelder har deltatt på et utvalg arrangementer på onsdag 16. mars og fredag 18. mars.

