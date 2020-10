Har du noen gang sett en maskin printe ut en figur i 3D? Eller en laser skjære ut et kart av tre? Det høres kanskje ut som noe du har sett i en science fiction-film, men det er ikke fjernere enn et verksted like ved BI i Bergen.

Der sitter studentene Oskar Leirvåg (23) og Freddy Bengtsson (31), omringet av 3D-printere, laserkuttere, CNC-fresemaskiner og alt annet de måtte trenge for å slippe kreativiteten løs.

– Hit kommer alt fra gründere med store prosjekter, til familier med et felles prosjekt over en sommerferie. Alle som ønsker å lære er velkomne, forteller Leirvåg.

LEKEPLASS. Studentene Oskar Leirvåg (23) og Freddy Bengtsson (31) boltrer seg ofte på Marineholmen Makerspace.

Marineholmen Makerspace er et hobbyverksted som gir kreative sjeler tilgang på arbeidsplass og ulike verktøy og maskiner. Leirvåg og Bengtsson har begge vært medlemmer i to år.

– Stor sett er alt av møbler og arbeidsbenker i lokalet designet og produsert av medlemmer som bruker fritiden sin på å lage nye løsninger på ting, forteller Bengtsson.

Bidratt i koronadugnaden

Da landet stengte ned og mangel på smittevernutstyr i Norge ble omtalt i de nasjonale mediene ble det raskt besluttet at Makerspace ønsket å ta del i den nasjonale dugnaden.

DUGNAD. Her er ett av de mange beskyttelsesvisirene som ble laget til Haukeland sykehus i vår.

Ved hjelp av 3D-printere produserte de beskyttelsesvisir til Haukeland sykehus.

– Jeg skjønte at dette var noe vi kunne bidra med. Vi ønsket å gjøre det så profesjonelt som mulig og fikk derfor raskt samarbeid med Haukeland sykehus, forteller Leirvåg, som er styremedlem i Makerspace.

KREATIV STUDENT. Geografistudenten Freddy Bengtsson (31) har vært medlem i Marineholmen Makerspace i to år.

Han kontaktet de andre medlemmene gjennom en chat på appen Slack, og folk meldte seg sporadisk etterhvert som de fant tid til det. Det krevde at noen måtte møte opp i lokalet midt på natten for å starte en ny 3D-printer, slik at de fikk produsert så mange som mulig.

– Det var det minste vi kunne gjøre, legger han til.

Laget app til 3D-printer

Leirvåg holder på med en master om algoritmer og informatikk. Når han ikke er på skolebenken tilbringer han opp mot åtte timer til dagen på verkstedet. Av og til kommer det en mulighet for å kombinere begge to.

– Som et prosjekt på skolen koblet jeg en 3D-printer opp mot nettet og laget en app til den. For å gjøre det litt mer avansert koblet jeg den også opp mot klokken min. Da kunne jeg styre 3D-printeren ved hjelp av klokken, forteller den engasjerte masterstudenten.

– Det er det smarteste jeg har gjort. Det sekundet printeren startet hadde jeg mistet publikum til 3D-printeren, kanskje spesielt foreleseren.

SKAPERGLEDE. Her har Oskar Leirvåg (23) laget en dyrecelle med 3D-printeren.

Det lukter sterkt av treverk, og den konstante lyden av maskiner og mennesker stiger i volum. Lokalet begynner å fylle seg opp av folk som nettopp er ferdig på jobb eller skole. Idet nye mennesker ankommer lokalet forveksles det raskt et hei fra alle som allerede er her.

– Det er alltid noen som har peiling og kunnskap på det prosjektet du begir deg ut på, forteller den svenske geografistudenten.

KREATIV STUDENT. Freddy Bengtsson (31) studerer geografi ved UiB.

Leirvåg forteller at noe av det han liker best er den enorme hjelpekulturen blant medlemmene.

– Det hender at jeg kommer hit, setter meg ned, finner frem symaskinen og trer trådene. Så kommer det noen for å snakke med meg og ber om hjelp. Plutselig har det gått fem timer, forteller den engasjerte 23-åringen.

Fikser elektronikk gratis

Både gjennom såkalte «fiksekvelder» og ellers i Makerspace prøver de alltid å tenke bærekraft ved å aldri kaste noe, men heller reprodusere det.

– Vi har en bærekraftig visjon om at ting skal gjenbrukes, forteller Bengtsson.

FIKSER DET MESTE. Medlemmene i Marineholmen Makerspace er opptatt av å holde det bærekraftig.

Opptil flere ganger har Makerspace arrangert fiksekvelder i samarbeid med en miljøvernorganisasjon i Bergen hvor hvem som helst kan møte opp og få fikset alt fra elektronikk til ødelagte klær.

– Det er alltid noen som har kompetanse til å fikse elektronikk eller hva det skal være. Ved hjelp av en 3D-printer er det lett å produsere en ny del til et kjøleskap eller båten, forteller Lervåg.

