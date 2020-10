Amalie (23) skriver masteroppgaven sin på UiBs romforskningssenter. – Det er fort gjort å tenke at man må til NASA.

I fjerde etasje på Institutt for fysikk og teknologi ligger Birkelandssenteret for romforskning, et høyt anerkjent romforskningssenter. Her skriver UiB-student Amalie Øie Hovland (23) masteroppgaven sin.

– Da jeg gikk på videregående hadde jeg en fysikklærer som fortalte meg at de drev med romforskning på Universitetet i Bergen (UiB). Det syntes jeg virket utrolig kult, og har egentlig hatt det i bakhodet gjennom hele studieløpet, forteller hun.

Hovland synes derfor det er spesielt gøy at hun endte opp på Birkelandssenteret til slutt.

Forsker på verdensrommet

Nøyaktig hva det er masteroppgaven til Hovland handler om er det vanskelig å sette fingeren på. Kort oppsummert bruker hun data, gjerne hentet fra NASA sin database, til å se på fenomener knyttet til hvordan solen og jorden henger sammen.

MASTERSTUDENT. Amalie Øie Hovland er fysikkstudent ved Universitetet i Bergen.

– I atmosfæren flyter det plasma (frie og ladde partikler journ.anm), som kan forstyrre blant annet GPS-signaler. Dette henger sammen med nordlys, som nok er det de fleste forbinder med senteret, sier Hovland.

– Det er ganske kult, for akkurat det jeg ser på har ikke blitt studert så mye før.

Har vært mannsdominert

Tradisjonelt sett har fysikkstudiet vært et mannsdominert studium. Hovland forteller at de var veldig få kvinner i forhold til menn da hun gikk bachelorutdanninga, men at det er jevnere fordelt på Birkelandssenteret.

BIRKELAND. Senteret er kalt opp etter Kristian Birkeland, en av Norges viktigste fysikere.

– Jeg må innrømme at det er kult å se noen som ligner på meg som også får til ting, sier hun og sikter til andre kvinner som driver med romforskning.

Til sammen er rundt 60 forskere tilknyttet Birkelandssenteret, noe Hovland sier kommer godt med når hun skriver oppgaven sin.

– Av og til har jeg dager hvor jeg tenker «dette er jeg ikke flink nok til» eller «det er best å bare gi opp». Da er det godt å ha mange flinke folk rett i nærheten som jeg kan spørre om hjelp. Så kommer det plutselig dager hvor alt går på skinner og jeg synes det er det gøyeste i verden igjen.

Når hun fullfører mastergraden, ser Hovland for seg å fortsette med forskning. Det er gode muligheter for å ta doktorgrad innenfor fagfeltet, men hun forteller at å jobbe med romindustri også virker fristende.

SIMULERINGER. Amalie Øie Hovland driver med behandling av data fra NASA-databasen.

– Det er fort gjort å tenke at man må til NASA eller ESA, den europeiske ekvivalenten til NASA, for å jobbe med verdensrommet, men det er faktisk mye kult som foregår i Norge også. For eksempel på Andøya Space Center i Vesterålen og i Forsvaret er de avhengige av folk som har peiling på satellitter, sier hun.

Mye spennende forskning

Birkelandssenteret for romforskning er organisert i tre forskningsgrupper med ulike fokusområder. Selv om mye kan være ganske avansert, er det noen ting som kan fange blikket til den jevne student også.

Blant annet er det forskere på Birkelandssenteret som studerer lynnedslag i fly, gammaglimt i atmosfæren og klimaendringers påvirkning på samspillet mellom jorda og sola.

Selv om det er mye som er vanskelig å forstå seg på, er Hovland veldig stolt over studieplassen sin.

– Jeg er veldig glad for at jeg får muligheten til å ta masteren min her. Det angrer jeg i hvert fall ikke på.

