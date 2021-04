– Målet er at en tur til tannlegen ikke skal være dyrere enn en tur til fastlegen, sier stortingskandidat for AP, Benjamin Jakobsen.

Denne helgen hadde Arbeiderpartiet (AP) landsmøte, og sammenliknende politikk student og stortingskandidat for AP, Benjamin Jakobsen, tok opp et forslag som kan spare studenter for flere tusen kroner.

– Vi vil ha gratis tannhelsetjenester for unge. Målet er at en tur til tannlegen ikke skal være dyrere enn en tur til fastlegen, sier han.

Jakobsen beskriver mangelen på offentlig tannhelsetjenester som et hull i velferdsstaten, og mener det er på overtid for en reform.

Derfor har Ap vedtatt å prioritere en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

– Unge har dårligst råd

– Med dagens stipendordning er det ikke tilrettelagt for at man plutselig må betale flere tusen for en tur til tannlegen, forklarer Jakobsen.

Han understreker at det vil være et mål om å få gratis tannlegetjenester for hele befolkningen, men at de begynner med dem under 25. Dette er fordi personer i denne aldersgruppen ofte har dårligere råd og derfor utsetter en tur til tannlegen.

Jakobsen forklarer videre at tannproblemer som ikke blir behandlet tidlig, kan føre til større problemer senere.

– Det koster folketrygden mer penger da problemene krever større inngrep.

Støtte fra VT

Anette Arneberg, leder for Velferdstinget (VT), forteller at de er positive til forslaget. De har lenge jobbet for at studenter skal på 75 prosent avslag på tannlegebehandlinger.

– Dersom et slikt forslag blir gjennomført, vil det få mange studenter til å puste lettet ut. Mange har ikke råd til å betale for et tannlegebesøk når det fort kan koste flere tusen kroner, sier Arneberg.

Hun forklarer videre at jevnlige tannlegebesøk, som mange studenter unngår på grunn av prisen, kan fange opp helseproblemer.

– Det er dumt om økonomien i studietiden skal være grunnen for permanente helseplager.

