I disse dager holder store deler av studentmassen på med eksamenslesing. På grunn av koronautbruddet har nesten alle eksamener som skulle gjennomføres på skolen, blitt gjort om til hjemmeeksamen.

Det kan være krevende, spesielt når man ikke har tilgang på bibliotek eller lesesal.

Vi har snakket med rådgiver i Sammen, Line Fleischer. Hun holder blant annet kurs i studieteknikk, og har i denne saken kommet med flere gode tips og triks for å gjennomføre hjemmeeksamen og å holde konsentrasjonen oppe.

MOBILAVHENGIGHET. Sammen-rådgiver Line Fleischer sier at man kan trene på å legge vekk mobilen. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

Forberedelser og eksamenslokale hjemme

På grunn av nedstengingen av lesesaler og blibliotek har flere studenter måtte nøye seg med å sitte på hybelen eller rommet i kollektivet for å lese til eksamen.

– Noen spiser, sover og studerer på samme rom. Her kan du tilrettelegge for et mentalt skifte i hodet, kanskje ved å flytte litt rundt på møblene dagen før, for å lage din egen eksamensarbeidsplass, forteller Fleischer.

– Du kan også nullstille deg i forkant ved å gå en tur før eksamen starter. Det å «bryte» sitt vanemønster eller situasjonen ved å gå ut og inn igjen kan ha en effekt i seg selv, og du kan gjerne tenke at «nå går jeg ut av rommet mitt og inn til eksamenslokalet».

Fleischer forteller videre at forberedelser til en hjemmeeksamen vanligvis er ganske lik forberedelser til en skoleeksamen.

– Sett deg inn i reglene for hjemmeeksamen i god tid. Bør du for eksempel ha klar en litteraturliste over pensum som du lett kan bruke på eksamen? Hvordan skal oppgaven leveres? Hvilke rammer har du rent fysisk for eksamensdagen, er det noe du trenger å gjøre i forkant? Gi beskjed til naboen som pleier å bråke og kjøp inn det du vil ha å spise.

STUDIETEKNIKK. Fleischer sier at man bør forberede seg til hjemmeeksamen slik man vanligvis forbereder seg til en skoleeksamen. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

En annen ting Fleischer nevner er å ta forhåndsregler dersom du støter på ting under eksamen som du ikke kan, og alt virker litt håpløst.

– Ta et lite «møte» med mestringstroen din, den er viktig for at du skal holde ut gjennom det som virker håpløst der og da. Et punkt på agendaen i møtet kan være: Dersom jeg ikke forstår oppgaven, går jeg videre til neste. Det er lurt å lufte seg, puste godt i magen og se på oppgaven igjen etterpå.

Hvordan holde konsentrasjonen over lengre tid?

– En hjemmeeksamen kan være bedre for de som blir negativt stresset av eksamenslokalene, mens for de som trenger det stresset for å konsentrere seg bedre, kan man gjøre noen grep. Friheten i situasjonen kan altså være både et pluss og et minus.

Å holde konsentrasjonen lenge er spesielt vanskelig når man er hjemme. der har man telefonen lett tilgjengelig, romkamerater som bråker eller foreldre som kommer inn og lurer på om alt går greit.

– Du kan se på konsentrasjon som noe du skrur av og på, som dusjen. Tenk over akkurat nå, hva er forskjellen? Når er du konsentrert og når er du det ikke? Bare denne bevisstgjøringsøvelsen kan skjerpe ditt mønster, sier Fleischer.

– Grubletanker, som for eksempel negative tanker om hva du ikke får til, kan lett gi dårlige arbeidsvilkår for din oppmerksomhet. Skriv ned tankene dine, legg de gjerne i en eske med lokk, og gi deg en vennlig beskjed om å vende tilbake til det du skal. Om det er viktige tanker i esken kan du komme tilbake til dem. For noen kan det være nyttig eller nødvendig å gjøre det sammen med en rådgiver eller psykolog.

En annen ting Fleischer nevner er mobilavhengighet.

– Er du avhengig av mobiltelefonen? Eksamen er også en test i sammenhengende konsentrasjonsarbeid. Er det vanskelig for deg å konsentrere deg i over 15 minutter uten å plukke opp telefonen? Da vil det bli viktig for deg å trene opp konsentrasjon over tid ved å legge vekk mobilen i tiden før eksamen. Ha gjerne konkurranse med andre på hvor lenge dere klarer å være konsentrert. Det finnes også apper for dette, avslutter hun.

