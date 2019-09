– Prøv å sette et klokkeslett på når arbeidsdagen er over, sier Sammen-rådgiver Line Fleischer.

Fadderuken(e) har gått sin skjeve gang og faglige plikter sniker seg sakte men sikkert inn i studenttilværelsen. I et virvar av skjermer og papirer, hvordan kan vi få mest mulig ut av tiden foran de akademiske mursteinene? Sammen-rådgiver og ekspert innen studieteknikk Line Fleischer deler sine beste tips.

1. Forforståelse er gull verdt

– Øk forkunnskap gjennom ulike kilder, det er Fleischers førstepri.

Hun foreslår å snakke med en venn om stoffet, google, se på TedTalks eller skumme gjennom pensum før forelesning.

– Det gjør det mye lettere å trekke ut det viktigste når man er på forelesning. I tillegg husker man mer av fagstoffet.

2. Noter underveis

– Ved å dele opp notater i ulike tema som begreper, spørsmål og assosiasjoner kan du hjelpe deg selv til å være mer aktivt til stede. Det handler om den mentale tilstedeværelsen, påpeker rådgiveren.

I tillegg fastslår hun at de personlige notatene blir et viktig hjelpemiddel når repeteringsbehovet inntreffer.

3. Visualisering er din beste venn

Fleischer råder studenter til å ta i bruk tankekart.

TEGN I VEI. Fleischer anbefaler blant annet tankekart, og sier det er en måte å systematisere kunnskapen på.

– Det er en grei måte å systematisere kunnskapen på. Pass på å ikke skrive for mye info i tankeboblene, det er meningen at du skal kunne lukke øynene og se kartet for deg. Legg gjerne til enkle symboler og tegninger, det gjør det lettere å huske stoffet.

4. Marker med måte

– Markeringstusjer kan være bra for noen når man er kjent med stoffet, men mange tusjer alt for mye for når de skal sette seg inn i noe nytt. Det blir vanskelig å repetere når man har tusjet momenter som ikke er så viktige. Som et resultat kan man ha fokusert på feil ting og ødelagt læreboken i samme slengen, noe som er dumt for mange som skal selge de videre.

5. Vær bevisst på hvor du sitter

Det er ikke uten betydning hvor man sitter, påpeker rådgiveren.

– Hjernen leter etter komfortzone. Vi har behov for å føle mestring, at vi får gjort noe. Samtidig er vi mestre i prokrastinering. Derfor opplever mange konsentrasjonsvansker når de sitter hjemme. Det er lett å bli dratt mot kilder til lett mestring, noe som umiddelbart er mer behagelig der og da som rydding, klesvask eller snapchat.

– MANGE TUSJER FOR MYE. Marker med måte, er rådet fra Fleischer. Hun mener mange markerer feil ting og ødelegger boken i samme slengen.

Fleischer mener de fleste har godt av å komme seg ut, men at det viktigste er å sitte det stedet du blir minst distrahert.

6. Mennesker er avhengige av rutiner

– Mange studenter nyter å ikke ha faste rutiner i hverdagen. Likevel kan det være greit å ha faste klokkeslett for når man skal jobbe og når man skal gjør andre ting.

Undersøkelse: 91 prosent av kristne studenter er ikke åpne om troen sin

Samtidig forklarer Fleischer at det er viktig å ikke sette for mange regler som hindrer deg selv i å gjøre kjekke ting ved siden av studiet.

– Prøv å sette et klokkeslett på når arbeidsdagen er over. Ved å definere når man har fritid blir det lettere å hente seg inn igjen. Man må finne en balanse.

7. Bli en superleser

Enten vi liker det eller ikke er lesing er en stor del av de fleste studier. Men er du en treig leser, fortvil ikke. Ifølge Fleischer kan man fort trene opp leseevnen.

GJØR DIN GREIE. Det er viktig å ikke bruke en studieteknikk bare fordi andre gjør det, påpeker Fleischer.

– Hold et ark over det du leser og dra det nedover så fort du klarer å følge med. Da forteller man hjernen at det du holder med krever konsentrasjon og det blir lettere å fokusere. Etter hvert går farten av seg selv.

8. Bli venn med stresset

– Mye trigger stress i studietiden og derfor er det viktig med et godt forhold til det. Vi trenger stress, det skjerper oss og får oss til å prestere bedre. En god stressmestringsstrategi kan være å fokusere på en ting om gangen enten det er Ex.phil, klesvask eller venneprat. Denne oppmerksomhetstreningen gjør det lettere å takle hverdagen.

9. Stol på deg selv

Hva funker for deg? Fleischer påpeker viktigheten av å ta hensyn til seg selv og hvordan du lærer best.

– Ikke gjør noe på en spesifikk måte bare fordi venninnen din gjør det. Det er også greit å si til en kompis at du ikke kan sitte med han under forelesningen fordi dere bare ender opp med å prate om helgen. Ta vare på deg selv og stol på deg selv.

Medisinstudentene reiste til Malawi: En av tre tenåringsjenter blir gravide

Apropos: Martine har en kinesisk hemmelighet

Kommentarer

kommentarer