Svampelegemene i penis får beskjed fra hjernen om å fylle seg med blod, penis blir hardere og hardere, for mange reiser den seg oppover, for noen blir den lenger og for andre blir den tykkere. Det er tid for å ha sex! Eller?

De av oss med penis får ereksjon fra tid til annen, både når man vil, og når man minst forventer det. Mange har nok også hørt uttrykket morrabrød, fenomenet hvor man våkner med stiv pikk. Men hvorfor er det egentlig slik?

Ereksjon, altså tilstivning av et organ, brukes ofte i sammenheng med stiv penis. I penis har vi tre svampelegemer som fyller seg med blod, akkurat som en tørr svamp som fyller seg med vann. Penisen går da fra å henge og være myk, til å bli hard og peke i alle mulige retninger. En utvokst penis i erigert tilstand er vanligvis mellom åtte og 22 centimeter lang.

Fenomenet morrabrød er altså at penisen fylles med blod, og er kroppens måte å sjekke om alt fungerer. Dette skjer faktisk flere ganger i løpet av natten. Gjennom hele livet vil kroppen sjekke om alt fungerer, så det er rett og slett bare naturlig og positivt å våkne med nybakt brød på morgenen, selv om det kan være flaut.

Ofte settes en ereksjon i sammenheng med seksuell opphisselse, men slik trenger det ikke være. Å få ereksjon uten å være kåt, er veldig vanlig. Har du ereksjon under er forelesning, betyr ikke det at du er kåt på SAMPOL. Dette kaller vi «ikke-samsvarende opphisselse». Det som skjer nedentil samsvarer ikke alltid med det du ønsker eller har lyst til.

En vedvarende ereksjon uten sammenheng med seksuell opphisselse kalles priapisme, og da er det et problem med klaffen som holder igjen blodet i penis. Det kan da hjelpe med fysisk aktivitet eller noe kaldt. Men husk: Aldri ta en ispose direkte på huden, putt et håndkle mellom!

På den andre siden kan du være kåt, uten at penis blir stiv og hard. Blir det et problem i lengden, kan du diskutere det med legen og for eksempel prøve medikamenter som Viagra eller en penispumpe. I beruset tilstand vil man også oftere kunne oppleve problemer med ereksjon.

Klitoris får også en ereksjon ved at den svulmer opp, men det er ikke like synlig da mesteparten ligger på innsiden av kroppen. Dette er fordi klitoris, penishodet og svamplegemet faktisk har utviklet seg fra samme klump i fosterlivet – den genitale tuberkel. Når penis og klitoris svulmer opp, blir de mer følsomme.

Vet du når du fikk ereksjon for første gang? Det var faktisk i magen til mamma. Så husk at ereksjonen er en kroppslig respons, og betyr ikke nødvendigvis mer enn at du har en penis fylt med blod. Runk, lek sverdkamp, ha sex med samtykke, eller rett og slett vent til den har gått bort.

Smask og dask,

Magnus & Marie

Magnus og Marie er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte, eller etterspørre kilder!

