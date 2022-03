Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Det digitale bruktmarkedet har alt. Her kan man finne store og små ting, og ofte kan man hente det samme dag – hvis folk på Finn.no bare kunne oppføre seg normalt.

De siste ukene har jeg brukt flere timer foran skjermen. Hvordan tar man for eksempel ut en rykende varm pizza fra ovnen, når man har glemt å få med seg en gryteklut i alt kaoset under flyttingen? Vente til den er kald, eller brenne hånden i et forsøk på å ta den raskt ut? En gammel ullsokk holder ikke lenge og slik begynte jakten etter en gryteklut.

Jeg åpnet Finn.no på mobilen og søkte på gryteklut. Det første jeg fant var en fyr som tilbød en vannkoker i bytte mot en pakke frosne pommes frites. Jeg trengte verken en vannkoker eller lå inne med frosne pommes frites. Men lenger ned på siden var den der: Grytekluten! 10 kr, i gåavstand fra hybelen.

Jeg sendte en melding for å spørre om jeg kunne komme og hente varen med en gang, samme dag, samme kveld. Selger svarte pent: «Nei beklager! Den er reservert til en annen som henter den i neste uke»

«What!?» Jeg trodde at «førstemann til mølla»-konseptet sto sterkt i den digitale bruktmarkedkulturen, men der tok jeg feil. Det er åpenbart førstemann som kontakter selger som får reservert produktet. Også selv om kjøper ikke henter på en uke! Det er «førstemann til chatrommet» som står sterkest på Finn.no.

Er folk for naive? For trofaste? Orker de virkelig å oppbevare et helt spisebord hjemme hos seg selv i to ekstra uker kun for å holde sitt ord for en kjøper som kanskje ikke dukker opp engang?

Jeg skulle ønske folk var litt mer kynisk og solgte til den første som har mulighet til å hente. Ikke til den første som lager en ikke-bindende avtale. Da hadde jeg sluppet å ta pizza ut med ullsokk igjen.

