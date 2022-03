Det er ikke rart at studenter med barn er bekymret. Ingen økning av studiestøtten, kutt i studentvelferden og kalde studentleiligheter. Konklusjonen er dessverre, at studenter med barn har blitt ført bak lyset.

I Støre-regjeringens plattform lovte Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) å innføre tolv måneders studiestøtte for heltidsstudenter med barn under 16 år. Sosialistisk Venstreparti (SV) lovte også å øke støtten for studenter med barn.

Til Nettavisen, så sent som 23. oktober i fjor, konstaterte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), utrolig nok at studiestøtten ikke skulle økes. Studentene var sinte, og det med god grunn.

I møte med kritikken forsikret ministeren at pengene istedenfor skulle bli brukt på å øke studiestøtten til studenter med barn. Allikevel valgte regjeringen og SV å unnlate også dette i budsjettforslaget for 2022. Ingen økning av studiestøtte for studenter generelt. Heller ikke for studenter med barn spesielt.

Det er ikke rart at studentene føler at de har kjøpt katta i sekken med denne regjeringen. Løftebruddene vil ingen ende ta.

Strømregning er skyhøj hver måned og studenter fått dårligere kjøpekraft av regjeringen til å betale for den. Det er ingen tvil om at studenter med barn kjenner mest på dette.

Hver fjerde student har barn. Vi i Høyres Studenterforening i Bergen mener at disse studentene fortjener et betydelig løft, uavhengig om det er strømkrise. Vi ønsker at det blir innført tolv måneders studiestøtte til studenter med barn under 18 år. Vi ønsker å gi studenter med barn under 18 år en mulighet til å søke om lavere rente på studielånet, både på fast og flytende rentemodell.

Studenter roper etter en regjering som satser på nettopp dem. Denne regjeringen har kun vist det motsatte. Sammen med SV må de nå brette opp ermene, være oppdaterte på studentenes utfordringer, og ikke minst lytte.

Studenter med barn fortjener bedre – ikke et slag i trynet.

Les også: Debat: Frivilligheten er en grunnstein i integreringen av internasjonale studenter

Les også: Leder: Innsynsretten i studentlivet bør styrkes

Kommentarer

kommentarer