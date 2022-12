Kristin Jersin Søgaard (19) er en av få på studiet som ennå ikke har fylt 20 år. Hun trodde det ville være flere alternativer for studenter under 20.

For mange studenter ender vorset på et av Bergens mange utesteder. Men for de under 20 år er ikke alternativene like mange.

En som har kjent på dette er pedagogikkstudent Kristin Jersin Søgaard (19).

Drar ofte hjem etter vors

Søgaard forteller at når hun drar ut sammen med sine medstudenter, blir hun gjerne med på vors, men må dra hjem når de andre drar videre til et utested.

– Man føler seg gjerne litt utenfor når alle drar ut, og man selv må dra hjem tidlig.

Selv om det er et par steder i Bergen som har 18-årsgrense, sier Søgaard at de populære stedene med 20-årsgrense er dit studentene trekkes mot. På hennes eget studie er de fleste over 20 år, og hun tror det gjelder mange andre studier også.

Hun forteller at hun har stor forståelse for at studentene som er gamle nok, har lyst til å dra på steder med 20 års grense.

– Det er jo ikke deres feil. Jeg skjønner jo at de vil dra på 20-årsstedene.

Overraskende

Før hun begynte å studere hadde hun ikke forutsett denne problemstillingen, men i følge Søgaard er det ikke mange som kommer rett fra videregående og begynner å studere.

Til overraskelse for Søgaard, var det bare én annen under 20 år i faddergruppen hennes.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste at 29% av nye studenter i 2021 var under 20 år.

– Jeg tenkte at når jeg kommer til en stor by som Bergen, så må det være et par utesteder for de under 20 år som er morsomme.

Selv er hun fra Voss, hvor de i følge Søgaard har omtrent like mange utesteder for de under 20 år som i Bergen.

Ville ventet

Hun forteller at hun vurderte å ta et friår etter videregående for å jobbe, før hun begynte på studiene.

– Hvis jeg hadde visst hvordan utelivet for de under 20 år er i Bergen, ville jeg kanskje ventet med å starte å studere.

Nå bor hun sammen med andre som også er under 20 år, som gjør det lettere. Hun tror det er verre for de som ikke har venner i samme situasjon.

– Hvis man har venner som er under 20, så er det jo gøy. Når man er en gjeng som går sammen om å dra på et utested med 18 årsgrense eller forlenger vorset så blir det jo gøy.

Alternativene

Søgaard viser til Fotballpuben, kjent som «Fotballen», og Kvarteret som de to vanligste alternativene som finnes for studenter under 20 år i Bergen. I tillegg har Duggfrisk åpent for 18 åringer på torsdager.

– Og så er det jo studentbarene, men de har jeg ikke hørt så mye om.

Av og til er det også egne arrangementer som gjør at det er åpent for alle studenter på barene som til vanlig har en høyere aldersgrense, som Søgaard synes har vært veldig gøy.

Utested: Ikke klar over aldersgrenser

Studvest har tatt kontakt med flere utesteder med 20-årsgrense. Vaskeriet er det eneste som har svart.

Simon Bronse, som er assisterende dagligleder, har videreformidlet Studvests spørsmål til vekterselskapet Argus, som Vaskeriet leier inn.

Mads Greipsson Odde, operativ leder i Argus, skriver i en e-post til Studvest at de opplever at 18- og 19-åringen prøver å komme inn på Vaskeret ukentlig, spesielt i helgene.

– Dette skyldes ofte at personen ikke er klar over aldersgrensen og løses enkelt ved at de blir informert om aldersgrensen og at de dessverre ikke har adgang til utestedet på bakgrunn av alder.

Videre skriver Odde at flere prøver seg med «lånt ID», men at de har strenge krav til fysisk ID, i tillegg til at de dobbeltsjekker legitimasjonen med kontrollspørsmål.

– Bruk av falsk legitimasjon er tilsynelatende ikke særlig utbredt blant gjester på 20 års-steder, vi opplevde dette i større grad da vi hadde arrangementer med 18-årsgrense.

