Utdelingen av prisen for engasjament og læring ble delt ut i dag. For første gang får et fagutvalgt prisen.

Fagutvalget på medisink teknologi, Curie, har fått årets læringsmiljøpris ved Universitetet i Bergen (UiB).

Den ble delt ut fredag på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat).

Det er første gang et fagutvalg er tildelt denne prisen, og leder Eivind Femtehjell utrykker stor glede over kåringen.

– Vi har lagt inn veldig mye innsats i å få et høyt faglig innhold på arragementene våre, og det er jo helt fantastisk å få en bekreftelse på det.

Prosjektet CurieLecture blir trukket frem av både Femtehjell og juryen. Det er en samling av ulike foredrag, hvor fagutvalget inviterer forskjellige personer med bakgrunn innenfor medisin.

OVERRASKET. Eivind Femtehjell er leder i Fagutvalget Curie, og ble sjokkert når han fikk vite at de hadde blitt tildelt læringsmiljøprisen.

Foredragene tar opp viktige og relevante temaer innenfor medisin, slik som presisjonsmedisin, nyresykdommer og brystkreft og prostatakreft, forteller han.

– Vi får et helhetlig bilde på en problemstilling, og innsyn på hele prosessen fra diagnotisering, behandling og veien videre, sier Femtehjell.

Fagutvalget har videre snakket om at de ønsker å bruke prisen på å fortsette med prosjektet, men også jobbe for å arrangere et mer lavterskel arrangementer for å få med alle studentene.

Håper det kan være til inspirasjon

Andrea Nesvik Voss, nestleder i Studentparlamentet ved UiB og medlem av juryen, var en av dem som delte ut prisen.

Hun mener fagutvalget har gjort mye positivt for studentene, og peker på at de har gjennomført tiltak som er både sosiale og faglige.

– Jeg håper det vil være til inspirasjon for andre studenter og fagutvalg til å gjøre lignende tiltak for sine studenter fremover

Hvert år deler Universitetet i Bergen (UiB) ut en pris til noen som er ekstra engasjert og bidrar til å skape et godt læringsmiljø. Alle studenter og studentorganisasjoner kan sende inn forslag til kandidater.

FAGUTVALG. For første gang har et fagutvalg vunnet prisen for engasjementet for å skape det beste læringsmiljøet. FOTO: Aurora Aga Åsheim

Vinneren får blant annet 50.000 kroner som skal brukes til «videre utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og utvikle læringsmiljøet etter vinnerens ønsker.»

Læringsmiljøprisen har blitt delt ut siden 2009,.

Den har stort set gått til undervisere og institutt i sin helhet, med unntak av et studentprosjekt for biologistudenter i 2017.

Læringsmiljøprisen har som formål å dele ut «ros og anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved universitetet, som lykkes i å skape et godt miljø som studentene kan lære best mulig i.»

