Studvest har undersøkt og sammenliknet prisene på et utvalg varer i studentkantinene med tilsvarende produkter i dagligvarebutikkene. Studentene mener forskjellene er altfor store.

­­– Det er jo litt scam. Det burde ikke være sånn, sier student Herman Udjus (20) om prisforskjellene mellom varene i matbutikken og i Sammen-kantinene.

Udjus og kameraten Henrik Løtveit (20) studerer begge forretningsjus ved Handelshøyskolen BI, og sitter i kantina på Studentsenteret i Bergen – vel å merke for å jobbe, ikke spise.

­­– Jeg kjøper en kaffe iblant. Utenom det går jeg heller på butikken og prøver å smøre med meg mat hjemmefra fremfor å handle i kantina, forteller Udjus.

HANDLER ULIKT. Mens Herman Udjus (til venstre) sjelden handler i studentkantina, er Henrik Løtveit kunde i kantina flere ganger i uka.

Løtveit innrømmer at han ikke er like bevisst på prisene, og handler ofte lunsj i en av studentkantinene:

­­­– Men jeg vet jo innerst inne at det er litt dyrere. Det hadde nok vært lettere å handle med god samvittighet om prisene var litt annerledes, sier Løtveit.

Studvest har sjekket prisforskjellen mellom varer i studentkantinene og matbutikkene i nærheten. NRK gjorde nylig det samme for studentene i Innlandet.

I undersøkelsen har Studvest tatt utgangspunkt i typiske snacks- og drikkevarer som tilbys i kantinene til Sammen. Sammenlikningen er gjort med prisene på tilsvarende produkter i lavprisbutikkene Rema 1000, Kiwi og Coop Extra.

Funnene viser markante prisforskjeller på flere av varene. En iskaffe koster for eksempel 11 kroner mer i Sammen sine studentkantiner, mens en müslibar fort kan koste deg hele 15 kroner mer enn snittprisen i dagligvarebutikkene.

– Det er flere grunner til at vi dessverre aldri vil kunne konkurrere med prisene til dagligvarebutikkene, sier Ørjan Vågstøl, direktør for Sammen Mat og Drikke.

Han peker på at kostnadsbildet er sammensatt. Les hele svaret hans nederst i saken.

­­­– Skikkelig irriterende

Noen bord bortenfor sitter Szymon Wirkus (20). Matematikkstudenten tilbringer som regel dagene på realfagsbygget, og forteller at han vanligvis tar med mat hjemmefra. Drikke velger han imidlertid å kjøpe på butikken.

­­­– Det er veldig mye dyrere å handle drikke i studentkantinene, noe jeg synes er skikkelig irriterende, sier Wirkus.

VELGER BUTIKKEN. Szymon Wirkus (20) går helst på butikken når han skal handle drikke til lunsjmåltidet.

Blant drikkevarene Studvest undersøkte var det gjennomgående tosifret prisforskjell mellom Sammen-kantinene og dagligvarebutikkene.

­­­– Man blir lei av å drikke vann hele dagen. På grunn av prisene i kaffebaren til Sammen velger jeg å gå fra Realfagsbygget til butikken for å handle drikke, selv når det regner, sier Wirkus mens han smiler.

Mener studenter flest ikke har råd til slike priser i hverdagen

Wirkus er ikke alene om å velge dagligvarebutikkene i stedet for studentkantinene når det nærmer seg lunsjtid.

­­­– Jeg handler for eksempel ofte en Red Bull og litt enkel brødmat i butikken. Jeg har handlet i studentkantinene kun et par ganger, forteller Enya Mitchell (21).

Hun er bevisst på prisforskjellene, og sier det samme gjelder for vennene hennes.

PRISBEVISST. Enya Mitchell (21) tar en bachelor i engelsk. Hun handler sjelden i studentkantinene på grunn av høye priser. Victoria Mathisen (25) studerer ved NHH og handler som regel i butikken. – Det hender jeg benytter studentkantina når det er eksamensperiode og jeg sitter mye på lesesalen, sier hun.

­­– Studenter får ikke så veldig mye i stipend og lån, og store deler av det går jo med til å betale boligutgifter. Det står at det er studentpriser i kantinene, men studenter flest har ikke råd til slike priser i hverdagen, sier Mitchell.

Det er NHH-student Victoria Mathisen (25) enig i.

­­– Prisene i kantinene minner jo mer om kioskpriser. Jeg synes studentkantinene burde matchet prisene i butikkene bedre, mener Mathisen.

Iskaffe og energidrikker er blant varene hun har merket spesielt stor forskjell på, og sier det er et samtaletema som jevnlig dukker opp i vennegjengen.

­­– Jeg vil absolutt si at de fleste studenter jeg kjenner er bevisst på prisforskjellene, understreker hun.

Ikke mulig å konkurrere med dagligvarebutikkene

Direktør for Sammen Mat og Drikke, Ørjan Vågstøl, peker på at deres drift og formål skiller seg fra dagligvarebutikkene på flere områder.

­­­­– I tillegg til å selge noen av de samme tingene som dagligvarebutikker, har vi også et fokus på å lage sunn og god mat til studentene, sier Vågstøl.

Han legger til at de skal dekke utgifter til kokker, baristaer og andre faggrupper som lager og serverer maten, noe som også påvirker det totale kostnadsbildet.

­­­– Flere av studentene vi har snakket med går heller på butikken mellom forelesningene fremfor å benytte Sammen-kantinene, og sier de ikke har råd til slike priser i hverdagen. Er ikke det problematisk for kantiner som skal være for nettopp studentene?

­­­– Det er flere grunner til at vi dessverre aldri vil kunne konkurrere med prisene til dagligvarebutikkene. Dagligvarebutikker opererer med helt andre innkjøpspriser enn hva vi som en liten aktør gjør. Våre innkjøpsbetingelser er derfor helt annerledes, forklarer Vågstøl.

SAMMENSATT. Direktør for Sammen Mat og Drikke, Ørjan Vågstøl, peker blant annet på at et sammensatt kostnadsbilde gjør det vanskelig å matche prisnivået i dagligvarebutikkene. ARKIVFOTO: Emily Dishington

Han trekker frem at Rema 1000 eksempelvis har nærmere 900 butikker de kjøper inn for, noe som resulterer i store kvantumsrabatter. Til sammenligning har Sammen 25 kafeer og kaffebarer, hvor kun en liten del av utvalget er typiske butikkvarer.

Usikker prisutvikling fremover

Den generelle økningen i råvarepriser har ført til prishopp på mat i dagligvarebutikkene. Studvest har tidligere skrevet om at også Sammen så seg nødt til å skru opp prisene i vår.

Vågstøl opplyser at det er vanskelig å si med sikkerhet hvordan prisutviklingen vil bli fremover.

­­– Vi forsøker i så stor grad som mulig å unngå at dette skal gå utover studentene, men vi kan ikke selge med tap. Sammen er ikke et privateid selskap som ønsker å gå med store overskudd og prisene våre er et direkte resultat av å skulle dekke inn kostnadene, poengterer Vågstøl.

Han forteller at de jobber aktivt for kostnadsbesparende tiltak som gagner studentene og er bærekraftige, og peker på billigere kaffe når man har med egen kopp.

– Vårt overordnede mål er alltid å tilby gode, sosiale arenaer, hyggelige ansatte som ser studentene og så lav pris som vi klarer.

