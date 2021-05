– Vi ser frem til stemningen av gjenåpning, å sitte i sola og høre på bra musikk sammen, sier jusstudent Emma Bø.

Hun er festivalsjef for den splitter nye Høydenfestivalen. Den 27. og 28. august skal festivalen avholdes for aller første gang i Nygårdsparken. Festivalsjef Bø ser frem til å skape en ny sosial arena for Bergens studenter, og ønsker at festivalen skal bli et kulturtilbud for alle studenter til en pris som ikke sprenger stipendet.

FOR OG AV STUDENTER. Emma Bø håper festivalen kan fungere som en etterlengtet sosial arena for studenter fra alle universiteter og høgskoler.

– Vi trenger definitivt flere festivaler for og av studenter i Bergen. Det skaper et samhold og det er noe alle studenter kan være med på, forteller Bø.

På fredag slapp den studentdrevne festivalen første del av sommerens program. Bø forteller at publikum kan vente seg et bredt spekter av musikalske bidrag, men også ulike samtalemøter, i tillegg til en debatt i anledning høstens valg.

Gleder seg til å spille foran folk igjen

Bø kan enda ikke annonsere festivalens headlinere, men kunne fredag kveld avsløre at Henrik Felipe, DØSSI, Embla and the Karidotters, og duoen Verdensrommet er blant artistene som skal spille på tidenes første Høydenfestival.

– Jeg synes vi har fått til en god blanding musikk fra ulike sjangre med både store og små artister. Vi gleder oss til å presentere både kjente og ukjente artister for publikum, smiler festivalsjefen.

Ingrid Døssland, bedre kjent som DØSSI, ser frem til å spille for ekte mennesker igjen. Med sine melankolske tekster og imponerende vokal sto hun for underholdningen under fredagens slippfest.

ENDELIG LIVE. DØSSI (Ingrid Døssland) liker godt at festivallivet gjør et comeback.

– Å fremføre på stream synes jeg er helt forferdelig. Det er helt stille mellom låtene og du får ikke den samme kontakten med publikum. Det oppleves mye sterkere å stå foran et publikum og du får en mye bedre tilbakemelding på musikken. Jeg gleder meg til å spille foran folk igjen, forteller den bergensbaserte artisten.

Usikker festivalsommer

På fredag ble det klart at et av landets mest profilerte festivaler, Øyafestivalen, blir avlyst i år også. De siste ukene har også en rekke europeiske sommerfestivaler som Roskilde-festivalen i Danmark og Glastonbury i England avlyst årets arrangementer.

Bø tror derimot at Høydenfestivalen kan arrangeres etter planen.

STARTER SHOWET. Bandet Embla and the Karidotters skal åpne hele festivalen den 27. august.

Spørsmålet blir hvor mange publikummere de har lov til å ha. Bø forteller at de har planlagt for ulike scenarioer.

– Vi håper på å kunne klare minst 600 festivaldeltakere, men vi har plass til 1000. Det kommer helt an på hvor vi er i gjenåpningsplanen. Vi håper på å kunne bruke hurtigtester slik de har brukt i blant annet Nederland, og ha det som et vilkår for å komme inn på festivalområdet.

– Kjekt å ha noe å se fram til

Blant de fremmøtte på Høydenfestivalens slippfest var Amalie Frøyen. Hun har sett seg lei på det rolige korona-livet og gleder seg over at festivallivet snart kan blomstre opp igjen.

GLEDER SEG. Amalie Frøyen var blant de få i publikum under programslippet. Hun gleder seg til å drømme seg bort i DØSSIs melodier og er også fan av telemarkingene fra duoen Verdensrommet.

– Det er kjekt å ha noe å se fram til. Festival med sommer, sol og øl i Nygårdsparken kommer til å bli god stemning, ler hun.

Festivalsjef Bø forteller at det er mange forberedelser som gjenstår før festivalen går av stabelen i slutten av august. Det er fortsatt mange artister som skal bookes, frivillige som skal rekrutteres og logistikk som må utarbeides.

– Vi gleder oss masse. Spesielt til å se nye mennesker igjen, jeg har jo ikke sett nye ansikter på nesten et år, ler Bø.

