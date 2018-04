I min tid som fadderbarn og som nestleder i fadderstyret ved det Humanistiske Fakultet så jeg mye rart. Overstadig berusede faddere og fadderbarn, selvsagt, men også studenter strippende dekket i babyolje på Kvarteret og faddere og fadderbarn løpende over hustak.

Jeg så også flere fulle faddere, fra både HF og andre fakulteter, som snøvlende og aggressivt flørtet med fadderbarn.

Det er selvsagt ikke galt å flørte, men i flørten lå kimen til det som for fadderbarnet kunne bli en kjip start på livet som student i Bergen. For hva om de lå sammen og fadderbarnet angret, hva om hen følte seg presset grunnet fadderens posisjon, eller hva om den resterende fadderuken ble klein, og som en følge ødelagt, grunnet en dårlig avgjørelse?

Er det én ting #MeToo-kampanjen viste, så er det at asymmetriske maktforhold ikke trenger å være store. Faddere har ikke mye makt, men de tar imot unge, påvirkelige studenter og fungerer i praksis som voksenpersoner for fadderbarna under deres første uke i Bergen.

Dette betyr at fadderne har et ansvar overfor fadderbarna. De har ansvar for at fadderbarnas første uke i Bergen blir bra, og de har et ansvar for at de ikke havner i ubehagelige situasjoner under arrangementer tilknyttet fadderuken, eller etter.

Gitt asymmetrien i makt og selvsikkerhet mellom et fadderbarn og en fadder er det helt klart at å sjekke opp et fadderbarn ikke er i overensstemmelse med dette ansvaret.

Det setter i beste fall fadderbarnet i den ubehagelige situasjonen det er å avslå den ofte svært berusede fadderen, og det leder i verste fall til at fadderbarnet føler seg presset til sex.

Men dette er ærlig talt ikke en vanskelig sak. Vi ønsker at fadderbarna skal møte Bergen på best mulig måte. Kåte faddere med fadderbarna i siktet undergraver dette.

Det er åpenbart at det bør nedlegges forbud mot at faddere skal kunne ligge med fadderbarn.

Det er ingen menneskerett å til enhver tid kunne sjekke opp alle, og det er tross alt kun snakk et selektivt sølibat med varighet på en uke eller to.

Kommentarer

kommentarer