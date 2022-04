SV-studenter får nå døgnåpen lesetilgang på Nygårdshøyden. – Dette er en pilot for å se hvordan det vil fungere, og vil evalueres om et halvt åt, sier assisterende bibliotekdirektør.

Fra og med fredag 22. april vil Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi ved Universitet i Bergen (UiB) holde åpent hele døgnet. Dette er i første omgang et pilotprosjekt som etterhvert vil evalueres.

Dette skjer under et halvt år etter at samme bibliotek utvidet åpningstidene til kveld og helg. Biblioteket blir det første universitetsbiblioteket på UiB som har døgnåpen tilgang for studentene.

Studentdemokratiets gjennomslagsskraft

Bak gjennomslaget står Studentparlamentet (SP) og Studenutvalget (SU) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

DØGNÅPENT. Studenter som leser på SV-biblioteket i Fosswinckels gate på Nygårdshøyden får nå døgnåpen tilgang. Det er SU-leder Thomas Berntzen fornøyd med. ARKIVFOTO: Aurora Åsheim

– Vårt campus har vært stengt lenge på grunn av utbygginger, så det er veldig fint at det nå blir mer tilgjengelig, sier SU-leder Thomas Berntzen og legger til:

– Biblioteket har hørt hørt på både SP og oss. Det treffer jo oss, noe som er helt supert, sier han.

Berntzsen vil påpeke at dette viser at studentdemokratiet har handlekraft.

– Dette er studentdemokratiets kampsaker, og det har vært utrolig morsomt å være med på, sier SU-lederen.

Jobbet med i lang tid

Studentparlamentet ved UiB har vært den store pådriveren bak utvidelsen av åpningstidene. Leder Thomas Helland-Hansen synes det er et bra gjennomslag, og at det er noe de har jobbet med i lang tid.

– Studentene på UiB har ulike studiesituasjoner, og døgnåpne biblioteker er en viktig sak som åpner for at man kan ha mer kontroll over egen studiehverdag, sier han.

FORNØYD. Leder for Studentparlamentet, Thomas Hellad-Hansen forteller at utvidelsen vil gi studentene mer kontroll over egen studiehverdag. Pressefoto: Henriette F. Thorkildsen

På spørsmål om de har planer om å jobbe for samme utvidelse på andre universitetsbibliotek, påpeker Helland-Hansen at det er en sak som gjelder hele universitetet.

– Men vi har ikke lagt konkrete planer for hvilke fakulteter vi skal jobbe med dette fremover.

Pilotprosjekt som skal evalueres

– Dette er en gladsak! Som en del av UiBs fysiske læringsmiljø er det viktig for bibliotekene å legge til rette for at studentene skal få sitte hos oss og jobbe når det passer dem best. Dette er et viktig bidrag til et levende campus.

Det sier assisterende biblioteksdirektør Trude Færevaag. Hun forteller at de har jobbet lenge for å få utvidede åpningstider på bibliotekene.

– Studentene og Studentparlamentet har etterspurt døgnåpne bibliotek lenge. De har jobbet opp mot bibliotek-, fakultets- og universitetsledelsen.

JOBBET LENGE. Assisterende biblioteksdirektør Trude Færevaag forteller at de har jobbet lenge for å få utvidede åpningstider på bibliotekene. Pressefoto: Svein Arne Selvik, Universitetsbiblioteket UiB.

Færevaag forteller at det er universitetsledelsen ved prorektor Pinar Heggernes som har ønsket et pilotprosjekt for døgnåpne bibliotek på UiB. Dette er en pilot for å se hvordan det vil fungere, og som vil evalueres om et halvt åt.

– Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi er valgt til piloten fordi det her er mest hensiktsmessig å få til døgnåpen tilgang. Det ligger sentralt Nygårdshøyden med lett tilgang fra gateplan, sier hun.

Alle UiB-studenter har tilgang

Alle studenter på UiB har tilgang til biblioteket hele døgnet. Etter ordinær betjent åpningstid må man bruke studentkort og kode for å få tilgang til det ubetjente døgnåpne biblioteket. UiB har også satt inn ekstra sikkerhetstiltak.

– Vi har installert sikkerhetskamera i biblioteket og det skal jevnlig gå vektere i bygget for å ivareta studentenes trygghet. Vi har hatt tett dialog med UiB sitt personvernombud for å ivareta personvernet, sier Færevaag.





