Torsdag ble det kjent at barnehagestreiken trappes opp ytterligere. Fra onsdag neste uke vil nærmere 300 nye barnehagelærere, hovedsakelig i Bergen, tas ut i streik.

Om streiken fortsetter, vil dette ramme flere bergensstudenter som skal ut i praksis i barnehage, bekrefter to studiesteder.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen kan 25 studenter på førsteåret i barnehagelæreutdanningen bli rammet. De vil da miste tre av totalt 20 dager høstpraksis.

Det opplyser Laila Elise Vindenes, fagansvarlig for praksis på fakultetet for lærerutdanning, kultur og idrett, til Studvest.

– Praksisadministrasjonen er i dialog med barnehagene for å kartlegge om streiken rammer alle 25 studentene, eller om noen av de får fullføre praksis som planlagt, forteller Vindenes.

Hun opplyser videre at det legges opp til at studentene vil få ta igjen dagene etter at streiken er over, og fortrinnsvis før de skal tilbake i praksis i samme barnehage neste semester.

Totalt 198 studenter på dette kullet kan rammes. De andre kullene er allerede ferdige med høstpraksis, opplyser hun.

Ved NLA Høgskulen i Bergen på campus Breistein er omtrent ti studenter rammet av barnehagestreiken. Dette vil gjelde fra onsdag neste uke.

STREIK. Studenter på NLA Høgskulen campus Breistein kan rammes av streiken fra neste uke.

Det opplyser praksisansvarlig på avdeling for lærerutdanningen, Lene Jaer Nottveit.

– For de som eventuelt vil bli rammet, vil vi sørge for god tilrettelegging for å sikre at de får gjennomført praksisperioden sin, sier hun.

Opptrapping i Bergen

Barnehagestreiken startet mandag 17. oktober.

Torsdag ble streiken trappet opp, noe den også ble torsdag forrige uke uke. Flere barnehager i Bergen og omegn holder derfor stengt.

Det er fagforeningene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta som tar ut medlemmer i streik. Motparten i konflikten er Private Barnehagers Landsforbund (PBL). De organiserer 2066 av landets 2881 private barnehager, og sysselsetter over 36.000 arbeidstakere.

Studvest har tidligere skrevet om lærerstudenter ved Universitet i Bergen (UiB), HVL og NLA som ikke fikk praksis som følger av den daværende lærerstreiken.

Den ble avsluttet i slutten av september ved tvungen lønnsnemd.

