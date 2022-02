For mange er orgasmen toppen av nytelse ved sex, onanering og annen erotisk aktivitet, men hva skjer egentlig med oss under orgasme?

De få sekundene med ren nytelse er for mange et mål og avslutning på et samleie eller onanering. Det snakkes mye om, men allikevel opplever mange at det kan være vanskelig å få orgasme, eller at det ikke er så digg som alle beskriver det som. Finnes det ulike typer? Og først og fremst: Hva er egentlig orgasme?

Orgasmen er kompleks. Det beskrives som flere muskelsammentrekninger i muskulaturen rundt kjønnsorganene og underlivet som varer i alt fra 3-20 sekunder. Det kan også vare lenger. I tillegg gir det en intens og deilig følelse i kroppen, og der må vi gå helt opp til hjernen for å forstå hva som skjer.

Hjernen stimuleres helt fra man starter å bli seksuelt opphisset ved at kjønnsorganene sender signaler om nytelse. Dette gjør at ved selve orgasmen skiller hjernen ut det såkalte lykkehormonet dopamin, som gir oss den gode følelsen i kroppen. Dopamin er hjernens belønning når vi gjør ting som er godt, og slippes også ut når vi for eksempel spiser. Hormonet oxytocin frigjøres også og virker ved å gjøre oss ekstra knyttet til partner.

Siden hjernen og orgasmen er så tett knyttet sammen, vil hjernen for mange kunne stå i veien for å oppnå orgasme. Prestasjonsangst, stress, kjedsomhet og tilknytning til partner er bare noe av det som kan gjøre at du ikke får den orgasmen du har lyst på. Har du problemer med å få orgasme, kan legen være til god hjelp og eventuelt henvise deg videre. Det er mange veier til orgasme, så bruk tid på å finne ut hva du trenger.

LYKKEHORMON. Ved selve orgasmen skiller hjernen ut det såkalte lykkehormonet dopamin, som gir oss den gode følelsen i kroppen. Illustrasjon: Ingvild Hauglid

En godt kjent vei til orgasme er stimulering av penis. Mange tenker at denne orgasmen automatisk gir sædutløsning. Dette er faktisk to ulike prosesser, og både utløsning og orgasme kan opptre før og etter den andre. Utløsningen er som en refleks og ikke tilknyttet til hjernen på samme måte som orgasmen er. Noen kvinner kan også oppleve sprutorgasme eller squirting. Dette er ikke sæd, men væske fra noen kjertler innenfor urinrøret som presses ut på samme måte som ved ejakulasjon fra penis.

Ved analsex kan man oppnå orgasme gjennom stimulering av prostata. Den kan kjennes som et deilig punkt innenfor rumpehullet, og det sies at den gir en enda mer intens orgasme. Flere kan få orgasme av stimulering av brystvorter, ører, eller andre erogene soner (som vi har skrevet om i tidligere spalter). Personer med lammelse vil kunne være ekstra sensitive andre steder på kroppen enn kjønnsorganer.

Klitoris er nytelsesorganet og en god vei til orgasme. Hos omtrent to av tre kvinner er klitorisstimulering nødvendig for å oppnå orgasme. Det er en stor del av klitoris som ikke stikker ut, men som omkranser skjeden. Det kan tenkes at dette er det som har gitt opphav til det mystiske G-punktet og at flere og kan oppnå orgasme ved vaginal stimulering.

Selv om orgasme for mange er en fin avslutning på noe godt, er det ikke nødvendig for å ha en god opplevelse. Sex kan være superdigg selv om man ikke kommer, og de andre aspektene ved sex, som intimitet, berøring, kåthet og avslapning er også viktige. Bruk tid på å finne ut av eget og din eventuelle partners tenningsmønster.

Du trenger ikke en orgasme for å ha stor nytelse under sex, men det kan være en deilig bonus!

Smask og dask,

Magnus og Marie

Magnus Hofbauer og Marie Børmer er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder!

