KOMMENTAR: Kjønnsleppene mine har fått et skjønnhetsideal. Seksuell frigjøring og tilfeldig sex har heldigvis blitt mer akseptert i samfunnet. Er konsekvensen at vulvaen min skal sammenlignes med andres?

I 2016 blomstret det opp en debatt i media som jeg aldri hadde ofret en tanke til – jakten på det perfekte underlivet, en økning i kosmetisk intimkirurgi og forminskning av indre kjønnslepper.

Jeg hadde det bra som det var, men etter den mye omtalte episoden av Innafor på NRK satt både jeg og mange av mine venninner seg ned med et speil nedentil for å se hva hele denne debatten dreide seg om.

I programmet kom det frem at én av seks norske kvinner mellom 18 og 30 år er misfornøyd med hvordan eget underliv ser ut.

Nå er debatten i full gang igjen etter at Sophie Elise Isachsen i sin nye bok åpner opp om hennes intimkirurgi. Som alltid «unnskylder» hun operasjoner med en mobbeepisode fra da hun var yngre. I dette tilfellet var det i gymgarderoben.

Jeg har aldri lagt merke til en annen jentes kjønnslepper i gymgarderoben. Har du?

Fitter er jo fantastiske! De er like mangfoldige som ansikter og symboliserer en del av deg. Fitta di er en kilde til nytelse, glede og kanskje barn. Fitta di er også en kilde til ømhet, sårhet og noen ganger plager.

Intimkirurgi er kanskje den eneste utveien for noen. Flagrefitter kan være vanskelig om man tilbringer åtte timer på et sykkelsete om dagen, eller om den stramme jeansen gnisser uavbrutt de indre kjønnsleppene til blods. Etter barn nummer tre har kanskje vaginaen endret seg, men så har du fått tre fantastiske barn i prosessen.

Jeg er for seksuell frigjøring, for tilfeldig sex og for at vi kvinner skal få bestemme over vår egen kropp og hva vi ønsker å gjøre med den. Det inkluderer også intimkirurgi. Men skjønnhetsideal og fysiske plager i underlivet er to forskjellige ting. Har du egentlig så vondt, eller er det psyken du har vondt i?

For meg gjør fitta mi underverker! Jeg elsker at den gir meg nytelse og glede. Den kribler når jeg er kåt og gir meg en ubeskrivelig god følelse når jeg kommer. Forhåpentligvis gir den meg, i samarbeid med en fantastisk penis, et barn en dag. Vaginaen min er følsom, noen ganger lukter den vondt mens det renner utflod ut av den. Ganske ofte blør den. Det hender den er øm og sår etter litt for mye glede. Underlivet mitt er sårbart. Til tider er vaginaen min så sårbar at jeg ikke nærmer meg den. Andre ganger gir den meg glede flere ganger i løpet av dagen.

La oss hylle alle vaginaer, kjønnslepper, flagrefitter, cameltoe, flaggermus og bollemus. Den er fin som den er, og alle de som får gleden av å nyte den sammen med deg er heldige.

Jeg elsker fitta mi, og håper du kan elske din!

