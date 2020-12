Hun var skråsikker på at hun ville drive med realfag, men endte opp som keramikerlærling. Anna Melbye (23) mener det bør være rom for å ombestemme seg.

Anna Melbye flyttet til Bergen etter videregående for å studere fysikk. Fire år senere møter vi henne i lokalet til Anita Keramikk, der hun snart er ferdig som lærling.

Verkstedet er fullt av kaffekopper, skåler, vaser og potter med forskjellige former og uttrykk. En god samling av håndlagde ting produsert av Melbye, eieren Anita Holmøyvik, i tillegg til andre elever som har vært på keramikkurs hos dem.

Sluttet med realfag

Arbeidshverdagen til Melbye har likevel ikke alltid vært som dette. Hun forteller at hun lenge hadde sett for seg å drive med realfag før hun ble lei det teoretiske.

– Det var nok mange som ble litt overraska, og som ikke så den komme da jeg endret retning, sier hun og ler.

Hun ble selv fortvilet og visste verken hva hun skulle gjøre eller hvor hun skulle starte da hun sluttet på studiet.

– På videregående har man jo en veileder, og får informasjon om de uike mulighetene, men det var vanskelig å finne ut av på egenhånd. Det kreative er noe jeg alltid har likt, men aldri tenkt at jeg kan jobbe med, forteller hun.

Jobbkompasset til utdanning.no introduserte Melbye for nye yrker hun aldri hadde hørt om tidligere, og hjalp henne på veien inn i det kreative yrket som keramiker.

– Jeg hadde gått på keramikkurs på ungdomsskolen, så jeg hadde ikke drevet mye med det. Men jeg tenkte at det høres ut som noe jeg hadde lyst til. 19 år gamle meg ville nok blitt sjokkert over valget, og jeg ble nok litt sjokkert da også, forteller hun.

Kritisk til kutt i stipend Melbye tror ikke det kan være bra å studere noe man egentlig ikke har så mye glede av. Hun retter kritikk mot regelen som kom i 2019 om kutt i stipend til de som ikke fullfører utdanningen sin. – At man blir straffet økonomisk for å ombestemme seg, synes jeg er helt på trynet. Man vet jo ikke nødvendigvis om studiet er riktig før man faktisk har prøvd det. ØKONOMISK STRAFF. Melbye mener det bør være rom for å ombestemme seg. – Jeg synes det er alt for mye å kreve av noen, at man som 19-åring skal vite hva man har lyst til å studere og jobbe med resten av livet. Det er så lite snill politikk, sier hun.

Variert arbeidshverdag

Hverdagen på verkstedet er variert. Denne høsten har de hatt kurs, i tillegg til mye vasking, pussing og stabling.

– Jeg har også hatt litt mer tid til mine egne ting. Så da dreier jeg kopper, skåler, blomsterpotter og vaser. Det mange har sett videoer av på Instagram, sier Melbye og ler.

Designet på det hun produserer, beskriver hun som som organisk med preg av naturlige farger. Hun er tydelig på at det tar mye lenger tid å få ferdig et produkt enn hva folk gjerne tror, og røper at hele prosessen tar rundt to døgn.

– Det er veldig tilfredsstillende å se resultatet. At man har en leirklump, også blir det til en ordentlig kaffekopp som er god å bruke.

Å dreie er ifølge Melbye også veldig terapeutisk. Det er en overvekt av psykologer på kurs hos dem.

Ved spørsmål om hvordan hun vet at keramikeryrket er riktig for henne, har Melbye et klart svar:

– Jeg blir glad og motivert av dette. Og når jeg tenker at det blir deilig med juleferie i noen uker, går det bare et par dager før jeg begynner å savne det igjen.

Planen videre er å søke seg inn på Kunsthøgskolen i Oslo, og forhåpentligvis få et eget verksted en gang i fremtiden. Hvis ikke, blir det jobb på kafé og leie av verkstedplass.

– Keramikk blir det uansett, konstaterer hun.

