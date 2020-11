Etter tjue år med bergensrap, har byen med en ellers stolt musikkhistorie fått et nytt friskt tilskudd. fucales er aktuell med sin debutsingel, og består av HVL-studenten Leon Torskangerpoll på gitar, Simon Stenersen fra Grieg-akademiet på trompet, Mikkel Nordtveit fra Steinerskolen på trommer, samt Mari Singstad fra musikklinja på Langhaugen på bass og vokal.

Singelen lyder navnet «Verona», og utforsker følelsene rundt isolasjon, en tematikk de mener gjenspeiler situasjonen vi befinner oss i.

– Den ble jo egentlig skrevet for to år siden, men det passet bra å utgi den nå, sier gitarist Torskangerpoll.

SÅ FÅR DET VÆRE. fucales vil vise frem sammensveisingen av musikken som inspirerer dem. Så får det være opp til dem om de liker det, sier Leon Torskangerpoll.

Bandet er i siget, og det er nå de har bestemt seg for å gripe sjansen. Singelen slippes i dag, fredag 27. november, og en EP er også underveis.

– Vi har hatt en bra periode i høst med mange låter og gigs. Vi hadde også dialog med forskjellige festivaler, men alt ble jo som kjent avlyst.

Et stjålent blikk

Bandet har tidligere hatt ulike perioder med eksperimentering, de har spilt alt fra bølgende dream pop til tung indie.

Historien om hvordan bandet oppstod starter med Torskangerpoll og Nordtveit. Det var etter at de hadde peilet hverandre ut på konsert, og skjønte at de likte den samme musikken, at de bestemte seg for å danne band.

– Vi moshet en del sammen, og kom i prat. Så hang vi en del etter det.

MØTTES I MOSH. Mikkel Nordtveit møtte Leon Torskangerpoll på konsert. Etterhvert dannet de band.

Et stjålent blikk i en moshpit, det er klart at et slikt møte fortjener å vokse til noe større. Premisset for bandet, ble de enige om, var ifølge Torskangerpoll ønsket om å utfordre, provosere og lage en boble på scenen der får gjøre sin egen greie.

For det handler i bunn og grunn om nettopp det: Å gi litt faen i andre, og heller drive på med det de selv fascineres av.

– Musikk kan ofte ha noe strengt over seg, men med oss er det bare gøy og lekent. Vi utforsker hele tiden, og heldigvis liker folk det vi driver med, sier Singstad.

Tvetydig sjanger

Bandet mener selv at de unndrar seg tilknytning til én bestemt sjanger, men heller beveger seg fritt mellom for eksempel shoegaze, tung indie og noise rock. Motviljen til å bli satt i bås står sterkt hos fucales, det er et underliggende premiss for musikken de lager. Selv synes de det er befriende å tangere sjangere, å utvide musikkens rammer, som påtvinges alle nyetablerte band.

– Vår sammensveising av musikk vi liker, gjerne gjennom forskjellige sjangere, er det vi vil vise til andre. Så får det være opp til dem om de liker det, sier Torskangerpoll.

LIKER DET FORTSATT. – De kommer bort til meg og sier at de hadde forventet noe helt annet, sier vokalist Mari Singstad om publikum.

My bloody Valentine, Sonic Youth, Slowdive. Navnene de ramser opp som inspirasjonskilder er for det meste band som fedre nostalgisk plukker fram fra platesamlingens støvete arkiv, band som figurerte på den eksperimentelle scenen sent åttitall.

Og likevel er det denne arven som gjenopptas.

– Folk liker det fortsatt, selv om de til vanlig hører på helt andre ting. De kommer bort til meg og sier at de hadde forventet noe helt annet, men at det var dritkult, sier Singstad.

Veien videre

Målet står klart for dem: fucales vil utfordre det konvensjonelle musikkmiljøet i Bergen og Norge.

– Vi vil starte en ny bølge, sier Torskangerpoll.

– Det virker som et noe hårete mål?

Bandmedlemmene bare ler. En fandenivoldskhet preger gruppa – ingenting synes å være utenfor rekkevidde.

BRA PERIODE. fucales har hatt god gli i høst, noe forstyrret av en viss pandemi.

Forhåpentligvis vil singelen og EP-en som er underveis resultere i nok oppmerksomhet til at de kan legge ut på turné til våren. For som Singstad gjentatte ganger understreker, er fucales først og fremst et live-band. Tidligere har de hatt opptredener på scener som BLÅ i Oslo og Feriekolonien på Verftet, begge til gode kritikker i henholdsvis Natt og Dag og BT.

Bergensbandet henter kanskje inspirasjon langt tilbake i fortiden, men de går definitivt en lysende fremtid i møte.

